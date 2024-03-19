https://1prime.ru/20240319/putin-846480849.html
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море
России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:45+0300
2024-03-19T14:45+0300
2024-03-19T14:45+0300
владимир путин
фсб
море
суша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231351_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_d44c9bda920e507fed3b6b3905fbbf1e.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства провел заседание расширенной коллегии Федеральной службы безопасности."Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", - сказал он. По словам Путина, в первую очередь поручение касается Черного моря.Кроме того, российский лидер призвал повысить требования в области информационной безопасности, отметив рост числа атак на инфраструктуру, а также уровень безопасности финансовой системы.
https://1prime.ru/20240318/krym-846457996.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f8bf5d2d3f21beb1a1b262392f13b9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, фсб, море, суша
Владимир Путин, ФСБ, Море, суша
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море
Путин заявил, что нужно наращивать боеготовность погрансил не только на суше, но и на море
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства провел заседание расширенной коллегии Федеральной службы безопасности.
"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", - сказал он.
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма
По словам Путина, в первую очередь поручение касается Черного моря.
Кроме того, российский лидер призвал повысить требования в области информационной безопасности, отметив рост числа атак на инфраструктуру, а также уровень безопасности финансовой системы.