https://1prime.ru/20240319/putin-846480849.html

Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море

Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море - 19.03.2024, ПРАЙМ

Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море

России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T14:45+0300

2024-03-19T14:45+0300

2024-03-19T14:45+0300

владимир путин

фсб

море

суша

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства провел заседание расширенной коллегии Федеральной службы безопасности."Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", - сказал он. По словам Путина, в первую очередь поручение касается Черного моря.Кроме того, российский лидер призвал повысить требования в области информационной безопасности, отметив рост числа атак на инфраструктуру, а также уровень безопасности финансовой системы.

https://1prime.ru/20240318/krym-846457996.html

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владимир путин, фсб, море, суша