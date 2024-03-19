Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240319/putin-846480849.html
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море
России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T14:45+0300
2024-03-19T14:45+0300
владимир путин
фсб
море
суша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231351_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_d44c9bda920e507fed3b6b3905fbbf1e.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства провел заседание расширенной коллегии Федеральной службы безопасности."Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", - сказал он. По словам Путина, в первую очередь поручение касается Черного моря.Кроме того, российский лидер призвал повысить требования в области информационной безопасности, отметив рост числа атак на инфраструктуру, а также уровень безопасности финансовой системы.
https://1prime.ru/20240318/krym-846457996.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f8bf5d2d3f21beb1a1b262392f13b9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, фсб, море, суша
Владимир Путин, ФСБ, Море, суша
14:45 19.03.2024
 
Путин призвал наращивать боеготовность погрансил на море

Путин заявил, что нужно наращивать боеготовность погрансил не только на суше, но и на море

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. России нужно нарастить боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем как на суше, так и на море. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства провел заседание расширенной коллегии Федеральной службы безопасности.
"Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях", - сказал он.
LIVE: Выступление Путина на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма
Вчера, 19:39
По словам Путина, в первую очередь поручение касается Черного моря.
Кроме того, российский лидер призвал повысить требования в области информационной безопасности, отметив рост числа атак на инфраструктуру, а также уровень безопасности финансовой системы.
 
Владимир ПутинФСБМоресуша
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала