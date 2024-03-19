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Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России

Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России

Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:19+0300

2024-03-19T15:19+0300

2024-03-19T15:19+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности."Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе (РФ - ред.) настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - отметил российский лидер.Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России.Кроме того, в составе ДРГ наблюдаются не только украинские военные, но и иностранные наемники.Путин заключил, что за последнее время был проведе ряд мероприятий, позволивших укрепить государственные границы, в особенности, участки, находящиеся вблизи боевых действий.

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россия, украина, владимир путин, новости