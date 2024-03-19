Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240319/putin-846482307.html
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России
Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:19+0300
2024-03-19T15:19+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3598fb6e948e8aea17573643f6342970.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности."Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе (РФ - ред.) настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - отметил российский лидер.Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России.Кроме того, в составе ДРГ наблюдаются не только украинские военные, но и иностранные наемники.Путин заключил, что за последнее время был проведе ряд мероприятий, позволивших укрепить государственные границы, в особенности, участки, находящиеся вблизи боевых действий.
https://1prime.ru/20240213/843054259.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88bfb0f6b63fe0c43135e197da96ecff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Новости
15:19 19.03.2024
 
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России

Путин: диверсанты планировали на границе РФ террористический рейд, но понесли потери

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
"Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе (РФ - ред.) настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - отметил российский лидер.
Линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2024
В Ленинградской области задержали диверсанта, готовившего атаку на ТЭК
13 февраля, 12:02
Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России.
Кроме того, в составе ДРГ наблюдаются не только украинские военные, но и иностранные наемники.
Путин заключил, что за последнее время был проведе ряд мероприятий, позволивших укрепить государственные границы, в особенности, участки, находящиеся вблизи боевых действий.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ПутинНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала