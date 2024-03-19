https://1prime.ru/20240319/putin-846482307.html
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России - 19.03.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России
Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:19+0300
2024-03-19T15:19+0300
2024-03-19T15:19+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3598fb6e948e8aea17573643f6342970.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности."Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе (РФ - ред.) настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - отметил российский лидер.Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России.Кроме того, в составе ДРГ наблюдаются не только украинские военные, но и иностранные наемники.Путин заключил, что за последнее время был проведе ряд мероприятий, позволивших укрепить государственные границы, в особенности, участки, находящиеся вблизи боевых действий.
https://1prime.ru/20240213/843054259.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88bfb0f6b63fe0c43135e197da96ecff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Новости
Путин сообщил о срыве террористического рейда на границе России
Путин: диверсанты планировали на границе РФ террористический рейд, но понесли потери
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери, сообщил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
"Вражеские группировки, по имеющейся информации, планировали устроить на границе (РФ - ред.) настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - отметил российский лидер.
В Ленинградской области задержали диверсанта, готовившего атаку на ТЭК
Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России.
Кроме того, в составе ДРГ наблюдаются не только украинские военные, но и иностранные наемники.
Путин заключил, что за последнее время был проведе ряд мероприятий, позволивших укрепить государственные границы, в особенности, участки, находящиеся вблизи боевых действий.