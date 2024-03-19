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Шольц сделал неожиданное сравнение дебатов о Taurus - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Шольц сделал неожиданное сравнение дебатов о Taurus
Шольц сделал неожиданное сравнение дебатов о Taurus - 19.03.2024, ПРАЙМ
Шольц сделал неожиданное сравнение дебатов о Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил дебаты с требованиями о поставках ракет Taurus Киеву с детскими испытаниями на смелость, когда, прыгнув с высоты, можно... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T19:47+0300
2024-03-19T19:47+0300
спецоперация на украине
германия
олаф шольц
поставки вооружений
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БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил дебаты с требованиями о поставках ракет Taurus Киеву с детскими испытаниями на смелость, когда, прыгнув с высоты, можно переломать себе обе ноги. "Да, есть люди, которые ведут себя очень неосмотрительно, и мы знакомы с такими с детства. Это те, кто кричит тому, кто забрался на вершину дерева: "Давай, прыгай". Однако я считаю, что так можно скорее сломать себе ноги, и поэтому правильно будет спуститься вниз. Уже достаточно того, что вы умеете взбираться", — сказал Шольц в подкасте для издания Zeit в контексте требований поставить ракеты Taurus Киеву. По словам канцлера, такие люди "вечно крутятся вокруг" и утверждают, что нежелание прыгать с дерева является признаком страха и нерешительности. Шольц заявил ранее, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
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германия, олаф шольц, поставки вооружений, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, поставки вооружений, УКРАИНА
19:47 19.03.2024
 
Шольц сделал неожиданное сравнение дебатов о Taurus

Шольц сравнил дебаты о Taurus с прыжками на смелость с высоты

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : European Union
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БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц сравнил дебаты с требованиями о поставках ракет Taurus Киеву с детскими испытаниями на смелость, когда, прыгнув с высоты, можно переломать себе обе ноги.
"Да, есть люди, которые ведут себя очень неосмотрительно, и мы знакомы с такими с детства. Это те, кто кричит тому, кто забрался на вершину дерева: "Давай, прыгай". Однако я считаю, что так можно скорее сломать себе ноги, и поэтому правильно будет спуститься вниз. Уже достаточно того, что вы умеете взбираться", — сказал Шольц в подкасте для издания Zeit в контексте требований поставить ракеты Taurus Киеву.
По словам канцлера, такие люди "вечно крутятся вокруг" и утверждают, что нежелание прыгать с дерева является признаком страха и нерешительности.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Шольц заявил, что он не подходит под термин "канцлер мира"
18:55
Шольц заявил ранее, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯОлаф Шольцпоставки вооруженийУКРАИНА
 
 
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