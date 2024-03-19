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За океаном волнуются: рубль восстановил позиции - 19.03.2024, ПРАЙМ
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За океаном волнуются: рубль восстановил позиции
За океаном волнуются: рубль восстановил позиции - 19.03.2024, ПРАЙМ
За океаном волнуются: рубль восстановил позиции
В понедельник, 18 марта 2024 года, на валютном рынке наблюдалось укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T08:46+0300
2024-03-19T08:46+0300
мнения аналитиков
рубль
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
?1710827177
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В понедельник, 18 марта 2024 года, на валютном рынке наблюдалось укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США снизился на 1,06% до 91,91 рубля, курс евро упал на 1,15% до 100,05 рубля, а курс китайского юаня потерял 1,09%, опустившись до 12,73 рубля. Несмотря на то, что утренняя сессия на Московской бирже началась с повышения рублевых пар, российская валюта демонстрировала отрицательную динамику в течение двух часов. Позже рубль сумел выйти в плюс и отыграть потери, понесенные в пятницу перед президентскими выборами. К закрытию вечерней торговой сессии курс доллара опустился до 91,31 рубля. Укреплению рубля способствовали несколько факторов: рост мировых цен на нефть, приближение налогового периода для российских компаний и продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке в соответствии с октябрьским указом президента РФ. Кроме того, Центральный банк России ежедневно продает иностранную валюту на сумму 7,1 млрд рублей в рамках зеркалирования прошлогодних расходов из Фонда национального благосостояния. На рынке нефти в понедельник наблюдался рост котировок. Цена на нефть марки Brent по итогам дня увеличилась на 1,86% до $86,85 за баррель. Поддержку ценам оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе и новости об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры, которые могут временно сократить экспорт нефти из России. В ходе торгов во вторник, 19 марта, в Азии стоимость барреля Brent составляла $86,70. В течение дня цена повышалась до $87,17. Ближайшим уровнем сопротивления для нефтяных котировок выступает отметка $87,50. Если удастся её преодолеть, покупатели возьмут курс на $96,50 за баррель. Одним из ключевых событий текущей недели станет заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, которое пройдет 19-20 марта. На нем будет принято решение относительно базовой процентной ставки. Большинство экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 5,25-5,5%, при этом первое ее снижение прогнозируется не ранее июня. Если цена на нефть Brent успешно преодолеет диапазон $87,50-$88,40, технические факторы могут подтолкнуть ее к психологически важной отметке $100 за баррель. Позитивные данные по потребительской и производственной инфляции в США, обнародованные на прошлой неделе, усилили слухи о том, что ФРС может пересмотреть свой прогноз и снизить ставку дважды на 25 базисных пунктов в 2024 году вместо ожидавшихся ранее трех снижений. Это, в свою очередь, поддерживает рост доходности американских казначейских облигаций, что благоприятно сказывается на укреплении доллара США. На этом фоне по паре доллар/рубль сегодня ожидается боковая динамика в диапазоне 91,20-93,20 рубля. Пробой уровня 91,20 рубля может открыть дорогу к отметке 90,50 рубля за доллар. Индекс Мосбиржи снизился на 0,11%, до 3296,30 п., тогда как долларовый индекс РТС вырос на 0,88%, до 1129,50 п. Индекс Мосбиржи находится в коррекционной фазе с 13 марта. Значение индекса находится выше поддержки 3285 п. Сохраняется высокая вероятность, что поддержка не устоит и откат усилится до уровня $3250 на фоне фиксинга по длинным позициям в акциях, входящих в индекс IMOEX.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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мнения аналитиков, рубль, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, рубль, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи
08:46 19.03.2024
 

За океаном волнуются: рубль восстановил позиции

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. В понедельник, 18 марта 2024 года, на валютном рынке наблюдалось укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. По итогам торгов курс доллара США снизился на 1,06% до 91,91 рубля, курс евро упал на 1,15% до 100,05 рубля, а курс китайского юаня потерял 1,09%, опустившись до 12,73 рубля.

Несмотря на то, что утренняя сессия на Московской бирже началась с повышения рублевых пар, российская валюта демонстрировала отрицательную динамику в течение двух часов. Позже рубль сумел выйти в плюс и отыграть потери, понесенные в пятницу перед президентскими выборами. К закрытию вечерней торговой сессии курс доллара опустился до 91,31 рубля.

Укреплению рубля способствовали несколько факторов: рост мировых цен на нефть, приближение налогового периода для российских компаний и продажа экспортерами валютной выручки на внутреннем рынке в соответствии с октябрьским указом президента РФ. Кроме того, Центральный банк России ежедневно продает иностранную валюту на сумму 7,1 млрд рублей в рамках зеркалирования прошлогодних расходов из Фонда национального благосостояния.

На рынке нефти в понедельник наблюдался рост котировок. Цена на нефть марки Brent по итогам дня увеличилась на 1,86% до $86,85 за баррель. Поддержку ценам оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе и новости об атаках беспилотников на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры, которые могут временно сократить экспорт нефти из России.

В ходе торгов во вторник, 19 марта, в Азии стоимость барреля Brent составляла $86,70. В течение дня цена повышалась до $87,17. Ближайшим уровнем сопротивления для нефтяных котировок выступает отметка $87,50. Если удастся её преодолеть, покупатели возьмут курс на $96,50 за баррель.

Одним из ключевых событий текущей недели станет заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, которое пройдет 19-20 марта. На нем будет принято решение относительно базовой процентной ставки. Большинство экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 5,25-5,5%, при этом первое ее снижение прогнозируется не ранее июня. Если цена на нефть Brent успешно преодолеет диапазон $87,50-$88,40, технические факторы могут подтолкнуть ее к психологически важной отметке $100 за баррель.

Позитивные данные по потребительской и производственной инфляции в США, обнародованные на прошлой неделе, усилили слухи о том, что ФРС может пересмотреть свой прогноз и снизить ставку дважды на 25 базисных пунктов в 2024 году вместо ожидавшихся ранее трех снижений. Это, в свою очередь, поддерживает рост доходности американских казначейских облигаций, что благоприятно сказывается на укреплении доллара США. На этом фоне по паре доллар/рубль сегодня ожидается боковая динамика в диапазоне 91,20-93,20 рубля. Пробой уровня 91,20 рубля может открыть дорогу к отметке 90,50 рубля за доллар.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,11%, до 3296,30 п., тогда как долларовый индекс РТС вырос на 0,88%, до 1129,50 п. Индекс Мосбиржи находится в коррекционной фазе с 13 марта. Значение индекса находится выше поддержки 3285 п. Сохраняется высокая вероятность, что поддержка не устоит и откат усилится до уровня $3250 на фоне фиксинга по длинным позициям в акциях, входящих в индекс IMOEX.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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