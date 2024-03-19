https://1prime.ru/20240319/shiny-846455655.html

В автосервисе раскрыли секрет продления срока службы шин

В автосервисе раскрыли секрет продления срока службы шин - 19.03.2024, ПРАЙМ

В автосервисе раскрыли секрет продления срока службы шин

Автомобильные шины - товар недешевый. Чтобы покрышки служили как можно дольше, необходимо придерживаться простых правил. Об этом агентству “Прайм” рассказал... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T03:03+0300

2024-03-19T03:03+0300

2024-03-19T03:03+0300

авто

резина

шины

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/76285/53/762855313_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_3873168b3f52d2f8edb85dae13fea922.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Автомобильные шины - товар недешевый. Чтобы покрышки служили как можно дольше, необходимо придерживаться простых правил. Об этом агентству “Прайм” рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.Прежде всего, необходимо регулярно проверять давление в шинах и подкачивать их при необходимости. “Недостаточное или избыточное давление может привести к быстрому износу шин. У каждого авто свои нормы давления шин. Следуйте рекомендациям автопроизводителя, которые указываются в инструкции и дублируются на проеме двери или на лючке бензобака”, - объясняет эксперт.Также после каждого шиномонтажа и некоторых ремонтных работ по подвеске, необходимо правильно отбалансировать и выровнять углы установки колес. Неправильное балансирование, по словам специалиста, может привести к вибрациям при движении, а также раннему износу шин.Кроме того, важно правильно хранить шины. “Резину надо хранить в сухом, прохладном, проветриваемом и защищенном от солнца месте. Важно держать колеса подальше от обогревателей, а также химических жидкостей”, - говорит Родионов.Лучший вариант – хранить шины на стойках или специальных подставках. “Так, шины на дисках надо складывать горизонтально или подвесив вертикально. Если колеса без дисков - ставим вертикально и ни в коем случае не подвешиваем”, - добавляет эксперт.После замены колес на летние, Родионов рекомендует приготовить комплект зимних колес к хранению. Резину необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, лучше это сделать на мойке. Можно обработать шины средствами для защиты от влаги и ультрафиолетовых лучей. Также обязательно промаркируйте свои колеса, например, "ЗЛ" – заднее левое. Это позволит в следующем сезоне легко провести ротацию.Специалист также советует выбрать спокойный стиль вождения во время передвижения по городу. Регулярный дрифт и даже резкий, динамичный стиль вождения способны значительно сократить срок службы шин. При скорости более 120 км/час шины будут стираться в два раза быстрее, чем при движении в 60 км/час, уверяет эксперт. Также важно знать индекс скорости конкретной резины. Он указывается сразу за типоразмером шины. Например, "H" в маркировке говорит о максимуме в 210 км/час, а "V" – 240 км/час.Многие неисправности подвески тоже влияют на сохранность резины. Например, изношенные амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры влекут за собой неравномерный износ и снижение ресурса шин.“Забота о шинах, правильное их обслуживание помогут продлить их срок службы и обеспечить безопасность на дороге”, - заключил Родионов.

https://1prime.ru/20240311/846147269.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, резина, шины, эксклюзив