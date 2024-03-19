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Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США - 19.03.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США
Штатами на самом деле управляет "злобное окружение" нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а не он сам, рассказал экс-президент США Дональд Трамп. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:28+0300
2024-03-19T09:28+0300
2024-03-19T09:28+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Штатами на самом деле управляет "злобное окружение" нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а не он сам, рассказал экс-президент США Дональд Трамп."У меня всегда вопрос, он ли (управляет США - ред.), потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять (решения - ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается", - заявил Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки.Как добавил Трамп, "злобные умные" люди в окружении Байдена управляют страной в то время, как Байден просто хочет лечь спать.
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сша, джо байден, дональд трамп
США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США
Трамп: США управляет не Байден, а его злобное и умное окружение
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Штатами на самом деле управляет "злобное окружение" нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а не он сам, рассказал экс-президент США Дональд Трамп.
"У меня всегда вопрос, он ли (управляет США - ред.), потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять (решения - ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается", - заявил Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки.
Как добавил Трамп, "злобные умные" люди в окружении Байдена управляют страной в то время, как Байден просто хочет лечь спать.