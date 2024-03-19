https://1prime.ru/20240319/ssha-846466046.html

Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США

Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США - 19.03.2024, ПРАЙМ

Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США

Штатами на самом деле управляет "злобное окружение" нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а не он сам, рассказал экс-президент США Дональд Трамп. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T09:28+0300

2024-03-19T09:28+0300

2024-03-19T09:28+0300

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_0:0:4900:2757_1920x0_80_0_0_82ebbd7e3f64024cedcfddc891ac923b.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Штатами на самом деле управляет "злобное окружение" нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а не он сам, рассказал экс-президент США Дональд Трамп."У меня всегда вопрос, он ли (управляет США - ред.), потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять (решения - ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается", - заявил Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки.Как добавил Трамп, "злобные умные" люди в окружении Байдена управляют страной в то время, как Байден просто хочет лечь спать.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, дональд трамп