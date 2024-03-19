https://1prime.ru/20240319/tramp-846462545.html
Трамп высказался о возможности разрешения украинского конфликта
Трамп высказался о возможности разрешения украинского конфликта - 19.03.2024, ПРАЙМ
Трамп высказался о возможности разрешения украинского конфликта
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт при помощи переговоров. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T06:42+0300
2024-03-19T06:42+0300
2024-03-19T06:42+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт при помощи переговоров. В интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки политик отметил, что ему есть что сказать президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. "Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться - ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится", - заявил Трамп. Политик добавил, что очень хорошо знает российского президента и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, а нынешний глава Белого дома Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует. "Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить", - подчеркнул Трамп. В ходе своей президентской компании экс-президент неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, если победит на выборах. По словам политика, он сделает это еще до своей инаугурации.
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сша, дональд трамп, украина, россия, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин
Трамп высказался о возможности разрешения украинского конфликта
Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт с помощью переговоров
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт при помощи переговоров.
В интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки политик отметил, что ему есть что сказать президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
"Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться - ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится", - заявил Трамп.
Трамп призвал Европу больше тратить на Украину
Политик добавил, что очень хорошо знает российского президента и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, а нынешний глава Белого дома Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует.
"Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить", - подчеркнул Трамп.
В ходе своей президентской компании экс-президент неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, если победит на выборах. По словам политика, он сделает это еще до своей инаугурации.