https://1prime.ru/20240319/tramp-846462545.html

Трамп высказался о возможности разрешения украинского конфликта

Трамп высказался о возможности разрешения украинского конфликта - 19.03.2024, ПРАЙМ

Трамп высказался о возможности разрешения украинского конфликта

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт при помощи переговоров. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T06:42+0300

2024-03-19T06:42+0300

2024-03-19T06:42+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт при помощи переговоров. В интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки политик отметил, что ему есть что сказать президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. "Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться - ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится", - заявил Трамп. Политик добавил, что очень хорошо знает российского президента и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, а нынешний глава Белого дома Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует. "Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить", - подчеркнул Трамп. В ходе своей президентской компании экс-президент неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, если победит на выборах. По словам политика, он сделает это еще до своей инаугурации.

https://1prime.ru/20240314/tramp-846283152.html

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сша, дональд трамп, украина, россия, владимир путин