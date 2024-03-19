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Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине
Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил во вторник о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:21+0300
2024-03-19T16:02+0300
спецоперация на украине
германия
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военная помощь украине
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил во вторник о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Сегодня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит встреча контактной группы по поддержке Украины. "Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро", — сказал Писториус. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, помощь Украине, военная помощь Украине
15:21 19.03.2024 (обновлено: 16:02 19.03.2024)
 
Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил во вторник о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро.
Сегодня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит встреча контактной группы по поддержке Украины.
"Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро", — сказал Писториус.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.
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12:17
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
 
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