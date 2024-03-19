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Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ

Министр обороны ФРГ объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил во вторник о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T15:21+0300

2024-03-19T15:21+0300

2024-03-19T16:02+0300

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил во вторник о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Сегодня на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии проходит встреча контактной группы по поддержке Украины. "Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро", — сказал Писториус. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с президентом Франции и премьер-министром Польши заявил, что Германия, Франция и Польша будут поставлять больше вооружения Украине.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

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украина

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