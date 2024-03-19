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В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине

В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине

Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от республики Крым Михаил Шеремет. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T21:53+0300

2024-03-19T21:53+0300

2024-03-19T21:53+0300

спецоперация на украине

франция

эммануэль макрон

отправка

военные

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — ПРАЙМ. Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от республики Крым Михаил Шеремет. "Вместе с тем, чем больше французский президент отправит своих солдат на верную погибель в нацистскую Украину, тем больше армия осиротевших и обезумевших родственников будет стараться его наконец поймать и воздать сполна", — сказал Шеремет.Он отметил, что "Макрон сам роет свою политическую могилу", и от народного гнева многочисленная охрана президента Франции его тогда точно не спасет.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.

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франция, эммануэль макрон, отправка, военные, украина