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В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине
В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине - 19.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине
Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от республики Крым Михаил Шеремет. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T21:53+0300
2024-03-19T21:53+0300
спецоперация на украине
франция
эммануэль макрон
отправка
военные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — ПРАЙМ. Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от республики Крым Михаил Шеремет. "Вместе с тем, чем больше французский президент отправит своих солдат на верную погибель в нацистскую Украину, тем больше армия осиротевших и обезумевших родственников будет стараться его наконец поймать и воздать сполна", — сказал Шеремет.Он отметил, что "Макрон сам роет свою политическую могилу", и от народного гнева многочисленная охрана президента Франции его тогда точно не спасет.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
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франция, эммануэль макрон, отправка, военные, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, отправка, военные, УКРАИНА
21:53 19.03.2024
 
В Госдуме предрекли гибель французскому контингенту на Украине

Депутат Шеремет: французский контингент на Украине ждет верная гибель

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар ПРАЙМ. Французский контингент на Украине ждет верная гибель, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от республики Крым Михаил Шеремет.
"Вместе с тем, чем больше французский президент отправит своих солдат на верную погибель в нацистскую Украину, тем больше армия осиротевших и обезумевших родственников будет стараться его наконец поймать и воздать сполна", — сказал Шеремет.
Он отметил, что "Макрон сам роет свою политическую могилу", и от народного гнева многочисленная охрана президента Франции его тогда точно не спасет.
Вильнюс, Литва - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
ЕС не примет решение по отправке войск на Украину, считают в Литве
Вчера, 12:35
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯЭммануэль МакронотправкавоенныеУКРАИНА
 
 
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