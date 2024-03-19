https://1prime.ru/20240319/ukraina-846492724.html
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву - 19.03.2024, ПРАЙМ
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву
Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T22:10+0300
2024-03-19T22:10+0300
2024-03-19T22:11+0300
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК.Министерство обороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию объявили о запуске сайта Ukraine Oversight, на котором будет размещена информация о контроле над американскими поставками вооружения Украине.Сайт также предоставляет информацию о работе 20 надзорных органов, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". На ресурсе также существует возможность сообщить о злоупотреблениях с военной помощью США.Ранее сообщалось, что все больше представителей республиканской партии США считают нецелесообразным отправку все большей помощи Киеву. Они требуют усилить контроль за выделенными средствами.
https://1prime.ru/20240319/nato-846492064.html
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сша, пентагон, украина
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву
Вашингтон запустил сайт с информацией об американской помощи Украине
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ.
Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК
.
Министерство обороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию объявили о запуске сайта Ukraine Oversight, на котором будет размещена информация о контроле над американскими поставками вооружения Украине.
Сайт также предоставляет информацию о работе 20 надзорных органов, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". На ресурсе также существует возможность сообщить о злоупотреблениях с военной помощью США.
США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп
Ранее сообщалось, что все больше представителей республиканской партии США считают нецелесообразным отправку все большей помощи Киеву. Они требуют усилить контроль за выделенными средствами.