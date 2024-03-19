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США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву - 19.03.2024, ПРАЙМ
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США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву - 19.03.2024, ПРАЙМ
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву
Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК. | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T22:10+0300
2024-03-19T22:11+0300
спецоперация на украине
сша
пентагон
украина
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК.Министерство обороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию объявили о запуске сайта Ukraine Oversight, на котором будет размещена информация о контроле над американскими поставками вооружения Украине.Сайт также предоставляет информацию о работе 20 надзорных органов, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". На ресурсе также существует возможность сообщить о злоупотреблениях с военной помощью США.Ранее сообщалось, что все больше представителей республиканской партии США считают нецелесообразным отправку все большей помощи Киеву. Они требуют усилить контроль за выделенными средствами.
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сша
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сша, пентагон, украина
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, УКРАИНА
22:10 19.03.2024 (обновлено: 22:11 19.03.2024)
 
США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву

Вашингтон запустил сайт с информацией об американской помощи Украине

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК.
Министерство обороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию объявили о запуске сайта Ukraine Oversight, на котором будет размещена информация о контроле над американскими поставками вооружения Украине.
Сайт также предоставляет информацию о работе 20 надзорных органов, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". На ресурсе также существует возможность сообщить о злоупотреблениях с военной помощью США.
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США не должны платить за других членов НАТО, считает Трамп
20:55
Ранее сообщалось, что все больше представителей республиканской партии США считают нецелесообразным отправку все большей помощи Киеву. Они требуют усилить контроль за выделенными средствами.
 
Спецоперация на УкраинеСШАПентагонУКРАИНА
 
 
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