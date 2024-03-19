https://1prime.ru/20240319/ukraina-846492724.html

США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву

США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву - 19.03.2024, ПРАЙМ

США запустили сайт для контроля поставок помощи Киеву

Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК. | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T22:10+0300

2024-03-19T22:10+0300

2024-03-19T22:11+0300

спецоперация на украине

сша

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вашингтон на фоне возрастающей критики поставок оружия на Украину запустил сайт с информацией о помощи Киеву, пишет РБК.Министерство обороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию объявили о запуске сайта Ukraine Oversight, на котором будет размещена информация о контроле над американскими поставками вооружения Украине.Сайт также предоставляет информацию о работе 20 надзорных органов, которые известны как "Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". На ресурсе также существует возможность сообщить о злоупотреблениях с военной помощью США.Ранее сообщалось, что все больше представителей республиканской партии США считают нецелесообразным отправку все большей помощи Киеву. Они требуют усилить контроль за выделенными средствами.

https://1prime.ru/20240319/nato-846492064.html

сша

пентагон

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сша, пентагон, украина