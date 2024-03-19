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Сырский раскрыл приоритетную задачу на посту главкома ВСУ - 19.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Сырский раскрыл приоритетную задачу на посту главкома ВСУ
Сырский раскрыл приоритетную задачу на посту главкома ВСУ - 19.03.2024, ПРАЙМ
Сырский раскрыл приоритетную задачу на посту главкома ВСУ
Украина находится в поиске "асимметричных решений", чтобы получить преимущество на поле боя, написал в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T09:44+0300
2024-03-19T09:44+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Украина находится в поиске "асимметричных решений", чтобы получить преимущество на поле боя, написал в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.По словам главкома ВСУ, использование новых технологий является основой превосходства на поле боя, поэтому необходимо развивать применение БПЛА, а также оснащать солдат новейшими типами вооружения."Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. &lt;...&gt; Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет", - написал он.Издание Foreign Affairs писало, что ранее наличие БПЛА у украинской стороны было ключевым фактором успеха украинских вооруженных сил на поле боя, однако в 2024 году ситуация изменилась.На вооружении у российской армии находятся высококлассные средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их операторами. В связи с этим Киев проигрывает Москве в "войне дронов", заключили в издании.Издание The New York Times также отмечало, что российские военные в зоне СВО отработали механизм противодействия украинским боевым беспилотникам. По данным газеты, средства электронного противодействия стали одним из самых грозных видов оружия российской армии после многих лет оттачивания их возможностей. При этом у России есть больше оборудования для РЭБ, способного подавлять украинские сигналы, вещая на тех же частотах и ​​с большей мощностью.
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украина, всу, александр сырский, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Александр Сырский, Новости
09:44 19.03.2024
 
Сырский раскрыл приоритетную задачу на посту главкома ВСУ

Главком ВСУ Сырский назвал приоритетом развитие беспилотных систем

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Украина находится в поиске "асимметричных решений", чтобы получить преимущество на поле боя, написал в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
По словам главкома ВСУ, использование новых технологий является основой превосходства на поле боя, поэтому необходимо развивать применение БПЛА, а также оснащать солдат новейшими типами вооружения.
"Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства над врагом. <...> Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет", - написал он.
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Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны
12 марта, 11:06
Издание Foreign Affairs писало, что ранее наличие БПЛА у украинской стороны было ключевым фактором успеха украинских вооруженных сил на поле боя, однако в 2024 году ситуация изменилась.
На вооружении у российской армии находятся высококлассные средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие глушить и подделывать сигналы между украинскими беспилотниками и их операторами. В связи с этим Киев проигрывает Москве в "войне дронов", заключили в издании.
Издание The New York Times также отмечало, что российские военные в зоне СВО отработали механизм противодействия украинским боевым беспилотникам. По данным газеты, средства электронного противодействия стали одним из самых грозных видов оружия российской армии после многих лет оттачивания их возможностей. При этом у России есть больше оборудования для РЭБ, способного подавлять украинские сигналы, вещая на тех же частотах и ​​с большей мощностью.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУАлександр СырскийНовости
 
 
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