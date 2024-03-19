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Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове - 19.03.2024, ПРАЙМ
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове
Украинская армия не в силах остановить наступление российских войск в Харьковской области. Об этом сообщил на своем YouTube-канале британский аналитик Александр | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T15:58+0300
2024-03-19T15:58+0300
2024-03-19T15:58+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Украинская армия не в силах остановить наступление российских войск в Харьковской области. Об этом сообщил на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис."Укрепления, которые строят украинцы, не завершены. Они не способны выдержать удары российской армии. Похоже, что коллапс украинской обороны в Харьковском регионе произойдет совсем скоро", — отметил Меркурис.Эксперт подчеркнул, что западным союзниками следует приготовиться к тому, что фронт в этом направлении обрушится, и Вооруженные силы Укарины обратятся в бегство.По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, бойцы ВСУ оккупируют дома мирных жителей, а людей насильно вывозят. Однако, оставшиеся жителя становятся партизанами для борьбы с киевским режимом.Ранее перзидент Украины Зеленский отмечал, что краинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Западу приготовиться. Зеленскому сообщили неожиданные новости о Харькове
Эксперт Меркурис: ВСУ терпят катастрофу под Харьковом из-за российских ударов
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ.
Украинская армия не в силах остановить наступление российских войск в Харьковской области. Об этом сообщил
на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
"Укрепления, которые строят украинцы, не завершены. Они не способны выдержать удары российской армии. Похоже, что коллапс украинской обороны в Харьковском регионе произойдет совсем скоро", — отметил Меркурис.
Эксперт подчеркнул, что западным союзниками следует приготовиться к тому, что фронт в этом направлении обрушится, и Вооруженные силы Укарины обратятся в бегство.
По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, бойцы ВСУ оккупируют дома мирных жителей, а людей насильно вывозят. Однако, оставшиеся жителя становятся партизанами для борьбы с киевским режимом.
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Ранее перзидент Украины Зеленский отмечал, что краинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.