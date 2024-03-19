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МЭР оценил возможность полной отмены виз между Россией и Китаем

МЭР оценил возможность полной отмены виз между Россией и Китаем - 19.03.2024, ПРАЙМ

МЭР оценил возможность полной отмены виз между Россией и Китаем

Полная отмена виз между Россией и Китаем на данный момент не требуется, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T18:09+0300

2024-03-19T18:09+0300

2024-03-19T18:10+0300

россия

китай

визовый режим

отмена

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Полная отмена виз между Россией и Китаем на данный момент не требуется, сообщил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы сейчас анализируем то, как у нас работает групповой безвизовый механизм. На самом деле, его пока достаточно для того, чтобы туристы свободно перемещались, и что китайские, что российские граждане активно им пользуются. Это также бесплатно, за это нет комиссии. По факту это тот же самый безвизовый режим", — добавил он. Кондратьев пояснил, что в рамках безвизового группового обмена проще анализировать туристический поток, отслеживать запросы, проблемные моменты туристов и смотреть, какие точки притяжения они посещают. "Из Китая идет огромный поток, и нам важно получать агрегированную информацию. Если будет безвизовый режим, скорее всего, какие-то моменты с точки зрения мониторинга и анализа туристов утекут", — уточнил Кондратьев. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в начале февраля сообщали, что наиболее эффективным шагом для наращивания массового потока из Китая могла бы стать полная отмена виз для граждан этой страны. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен.

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китай

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россия, китай, визовый режим, отмена, минэкономразвития рф