Вот и они: вредят и давят на рынок - 20.03.2024, ПРАЙМ
Вот и они: вредят и давят на рынок
Вчера, 19 марта, российская валюта просела по отношению к основным валютам на фоне возросших опасений введения новой порции ограничительных мер в отношении... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T08:47+0300
2024-03-20T08:47+0300
2024-03-20T08:47+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вчера, 19 марта, российская валюта просела по отношению к основным валютам на фоне возросших опасений введения новой порции ограничительных мер в отношении России со стороны западных государств. В ближайшие дни ожидается обсуждение 14-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе. По итогам дня курс доллара США вырос на 0,79%, достигнув 92,64 рубля, евро подорожал на 0,6% до 100,65 рубля, а китайский юань прибавил 0,82%, поднявшись до 12,83 рубля. Текущие котировки доллара пока удерживаются ниже сопротивления 93,30 рубля. Давление на рубль частично нивелируется благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов, жесткой денежно-кредитной политике Центробанка РФ, продаже валюты в рамках бюджетного правила и высоким ценам на энергоносители. Нефтяные фьючерсы продемонстрировали рост по итогам прошедшего дня. Стоимость Brent прибавила 0,37%, закрыв торги на отметке $87,17 за баррель против максимума сессии на $87,66. Поддержку ценам оказали сообщения об атаках на российские НПЗ, сильная статистика по промпроизводству в Китае и объявленные планы Ирака сократить экспорт нефти. Ирак заявил о намерении уменьшить экспорт "черного золота" в ближайшие месяцы до 3,3 млн баррелей в сутки для компенсации превышения квот в рамках ОПЕК+ в январе-феврале. Кроме того, Саудовская Аравия зафиксировала второе подряд месячное снижение экспорта нефти. Вместе с тем, рост котировок сдерживало преобладание осторожных настроений на рынке в преддверии решения Федеральной резервной системы США по базовой процентной ставке. Укрепление доллара США также делает нефть более дорогой для импортеров с иными валютами, снижая потенциальный спрос. По данным Американского института нефти (API), за неделю по 15 марта запасы сырой нефти в США сократились на 1,519 млн баррелей, что стало сюрпризом для рынка после предыдущего падения на 5,521 млн и средних прогнозов роста на 0,077 млн баррелей. Вечером официальные еженедельные данные представит Минэнерго США. В среду утром на азиатских торгах баррель Brent торгуется по $87,20. Котировки держатся вблизи $87,50. Поскольку продавцы не проявляют особой активности, то это может стать сигналом для продолжения восходящей динамики с целями $88,40 и $96,70 за баррель. Ключевым событием для рынков сегодня станет заседание ФРС США, где будет объявлено решение по базовой ставке. Изменений не ожидается, однако внимание привлечет итоговая пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла. Через пару дней, 22 марта, совет директоров Банка России рассмотрит вопрос уровня ключевой ставки в стране – скорее всего, она сохранится на отметке 16,5% годовых. В целом геополитические факторы продолжают оказывать давление на рубль, однако меры денежных властей и валютные поступления от экспорта оказывают ему поддержку. На Московской бирже торги стартовали со снижения по рублевым парам - доллар торгуется на уровне 92,48 рубля. На сегодняшний день у российской валюты имеются равные шансы как вернуться к 92 рублям за доллар, так и подняться к сопротивлению в районе 93,30. Индекс Мосбиржи упал на 0,95%, до 3264,97, индекс РТС - на 1,59%, до 1111.56 п. Распродажи акций были вызваны решением властей ослабить ограничения для паевых инвестиционных фондов (ПИФов), позволив управляющим компаниям проводить сделки с паями ПИФов, включающих акции стратегических предприятий финансового и энергетического секторов. Это призвано облегчить управление фондами в рамках их стратегий и ребалансировку портфелей после значительного роста стоимости отдельных бумаг за последние два года. После завершения процедуры ребалансировки ожидается стабилизация рынка, что открывает тактические возможности для выкупа акций на просадке. Ожидаю продолжение технической коррекции индекса IMOEX до 3225 п.
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вчера, 19 марта, российская валюта просела по отношению к основным валютам на фоне возросших опасений введения новой порции ограничительных мер в отношении России со стороны западных государств. В ближайшие дни ожидается обсуждение 14-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе. По итогам дня курс доллара США вырос на 0,79%, достигнув 92,64 рубля, евро подорожал на 0,6% до 100,65 рубля, а китайский юань прибавил 0,82%, поднявшись до 12,83 рубля.
Текущие котировки доллара пока удерживаются ниже сопротивления 93,30 рубля. Давление на рубль частично нивелируется благодаря подготовке экспортеров к уплате налогов, жесткой денежно-кредитной политике Центробанка РФ, продаже валюты в рамках бюджетного правила и высоким ценам на энергоносители.
Нефтяные фьючерсы продемонстрировали рост по итогам прошедшего дня. Стоимость Brent прибавила 0,37%, закрыв торги на отметке $87,17 за баррель против максимума сессии на $87,66. Поддержку ценам оказали сообщения об атаках на российские НПЗ, сильная статистика по промпроизводству в Китае и объявленные планы Ирака сократить экспорт нефти.
Ирак заявил о намерении уменьшить экспорт "черного золота" в ближайшие месяцы до 3,3 млн баррелей в сутки для компенсации превышения квот в рамках ОПЕК+ в январе-феврале. Кроме того, Саудовская Аравия зафиксировала второе подряд месячное снижение экспорта нефти.
Вместе с тем, рост котировок сдерживало преобладание осторожных настроений на рынке в преддверии решения Федеральной резервной системы США по базовой процентной ставке. Укрепление доллара США также делает нефть более дорогой для импортеров с иными валютами, снижая потенциальный спрос.
По данным Американского института нефти (API), за неделю по 15 марта запасы сырой нефти в США сократились на 1,519 млн баррелей, что стало сюрпризом для рынка после предыдущего падения на 5,521 млн и средних прогнозов роста на 0,077 млн баррелей. Вечером официальные еженедельные данные представит Минэнерго США.
В среду утром на азиатских торгах баррель Brent торгуется по $87,20. Котировки держатся вблизи $87,50. Поскольку продавцы не проявляют особой активности, то это может стать сигналом для продолжения восходящей динамики с целями $88,40 и $96,70 за баррель.
Ключевым событием для рынков сегодня станет заседание ФРС США, где будет объявлено решение по базовой ставке. Изменений не ожидается, однако внимание привлечет итоговая пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла. Через пару дней, 22 марта, совет директоров Банка России рассмотрит вопрос уровня ключевой ставки в стране – скорее всего, она сохранится на отметке 16,5% годовых.
В целом геополитические факторы продолжают оказывать давление на рубль, однако меры денежных властей и валютные поступления от экспорта оказывают ему поддержку. На Московской бирже торги стартовали со снижения по рублевым парам - доллар торгуется на уровне 92,48 рубля. На сегодняшний день у российской валюты имеются равные шансы как вернуться к 92 рублям за доллар, так и подняться к сопротивлению в районе 93,30.
Индекс Мосбиржи упал на 0,95%, до 3264,97, индекс РТС - на 1,59%, до 1111.56 п. Распродажи акций были вызваны решением властей ослабить ограничения для паевых инвестиционных фондов (ПИФов), позволив управляющим компаниям проводить сделки с паями ПИФов, включающих акции стратегических предприятий финансового и энергетического секторов. Это призвано облегчить управление фондами в рамках их стратегий и ребалансировку портфелей после значительного роста стоимости отдельных бумаг за последние два года. После завершения процедуры ребалансировки ожидается стабилизация рынка, что открывает тактические возможности для выкупа акций на просадке. Ожидаю продолжение технической коррекции индекса IMOEX до 3225 п.
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