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"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей - 20.03.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей
"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей - 20.03.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей
Китайские бренды автомобилей ведут агрессивную экспансию тех ниш, которые ранее занимала Lada, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента АО "АвтоВАЗ" Максима... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:15+0300
2024-03-20T16:23+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китайские бренды автомобилей ведут агрессивную экспансию тех ниш, которые ранее занимала Lada, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова.По словам Соколова, меры, предпринятые правительством, не могут защитить отечественных производителей. Он отметил, что китайские автопроизводители выходят в традиционные сегменты рынка, предлагая скидки, которые уничтожают разницу, созданную утилизационным сбором.Соколов предложил повысить ставку утилизационного сбора, чтобы автомобили российского производства стали дешевле для покупателей на внутреннем рынке. Он также подчеркнул необходимость использования государственных мер поддержки, включая развитие госзакупок.В настоящее время утилизационный сбор платят все автомобили, но отечественным компаниям он компенсируется из бюджета, в результате чего импортные автомобили оказываются дороже российских, заключили в издании.Ранее ЦБ отмечал, что рост продаж китайских машин в России идет параллельно с ухудшением качества обслуживания. В первую очередь речь идет о дефиците запчастей у дилеров и проблемах с заказом деталей для обслуживания и ремонта у автосервисов.
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россия, китай, авто, новости
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто, Новости
16:15 20.03.2024 (обновлено: 16:23 20.03.2024)
 
"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей

Глава "АвтоВАЗа" заявил, что "китайцы" теснят Lada в ее сегментах рынка

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китайские бренды автомобилей ведут агрессивную экспансию тех ниш, которые ранее занимала Lada, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова.
По словам Соколова, меры, предпринятые правительством, не могут защитить отечественных производителей. Он отметил, что китайские автопроизводители выходят в традиционные сегменты рынка, предлагая скидки, которые уничтожают разницу, созданную утилизационным сбором.
Соколов предложил повысить ставку утилизационного сбора, чтобы автомобили российского производства стали дешевле для покупателей на внутреннем рынке. Он также подчеркнул необходимость использования государственных мер поддержки, включая развитие госзакупок.
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В настоящее время утилизационный сбор платят все автомобили, но отечественным компаниям он компенсируется из бюджета, в результате чего импортные автомобили оказываются дороже российских, заключили в издании.
Ранее ЦБ отмечал, что рост продаж китайских машин в России идет параллельно с ухудшением качества обслуживания. В первую очередь речь идет о дефиците запчастей у дилеров и проблемах с заказом деталей для обслуживания и ремонта у автосервисов.
 
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