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Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами
Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами - 20.03.2024, ПРАЙМ
Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами
Президент США Джо Байден со второй попытки "исключил" Москву из импровизированного списка мест, где лекарства дешевле, чем в США, но теперь - явно по ошибке -... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T05:47+0300
2024-03-20T05:47+0300
сша
лекарства
россия
москва
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден со второй попытки "исключил" Москву из импровизированного списка мест, где лекарства дешевле, чем в США, но теперь - явно по ошибке - добавил туда американские города. В ходе обращения "О состоянии союза" в начале марта Байден, рассуждая о дорогостоящих лекарствах в США, принялся перечислять города, где препараты дешевле, чем в Америке. Тогда в список из Торонто и Берлина попала Москва, за что президент извинился, но тут же отметил: даже в российской столице, вероятно, лекарства дешевле. "Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки. Я достану вам тот же рецепт (на лекарства - ред.) в этих городах на 40-60% дешевле, чем в аптеке здесь. Это неправильно", - сказал Байден на мероприятии в Лас-Вегасе в среду.
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сша, лекарства, россия, москва, джо байден
США, лекарства, РОССИЯ, МОСКВА, Джо Байден
05:47 20.03.2024
 
Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами

Байден в своей речи "исключил" Москву из списка мест, где лекарства дешевле, чем в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден со второй попытки "исключил" Москву из импровизированного списка мест, где лекарства дешевле, чем в США, но теперь - явно по ошибке - добавил туда американские города.
В ходе обращения "О состоянии союза" в начале марта Байден, рассуждая о дорогостоящих лекарствах в США, принялся перечислять города, где препараты дешевле, чем в Америке. Тогда в список из Торонто и Берлина попала Москва, за что президент извинился, но тут же отметил: даже в российской столице, вероятно, лекарства дешевле.
"Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки. Я достану вам тот же рецепт (на лекарства - ред.) в этих городах на 40-60% дешевле, чем в аптеке здесь. Это неправильно", - сказал Байден на мероприятии в Лас-Вегасе в среду.
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