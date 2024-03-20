https://1prime.ru/20240320/bayden-846494695.html

Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами

Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами - 20.03.2024, ПРАЙМ

Байден "исключил" Москву из "списка" городов с дешевыми лекарствами

Президент США Джо Байден со второй попытки "исключил" Москву из импровизированного списка мест, где лекарства дешевле, чем в США, но теперь - явно по ошибке -... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T05:47+0300

2024-03-20T05:47+0300

2024-03-20T05:47+0300

сша

лекарства

россия

москва

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 мар - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден со второй попытки "исключил" Москву из импровизированного списка мест, где лекарства дешевле, чем в США, но теперь - явно по ошибке - добавил туда американские города. В ходе обращения "О состоянии союза" в начале марта Байден, рассуждая о дорогостоящих лекарствах в США, принялся перечислять города, где препараты дешевле, чем в Америке. Тогда в список из Торонто и Берлина попала Москва, за что президент извинился, но тут же отметил: даже в российской столице, вероятно, лекарства дешевле. "Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки. Я достану вам тот же рецепт (на лекарства - ред.) в этих городах на 40-60% дешевле, чем в аптеке здесь. Это неправильно", - сказал Байден на мероприятии в Лас-Вегасе в среду.

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