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Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству" - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству"
Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству"
Готовя французские войска к отправке на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон может привести страну к самоубийству, считает лидер французской партии... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:15+0300
2024-03-20T16:37+0300
спецоперация на украине
франция
украина
армия
военная помощь украине
эммануэль макрон
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Готовя французские войска к отправке на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон может привести страну к самоубийству, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X."Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!" — возмутился политик. В этой связи Филиппо призвал французов восстать против инициативы отправки войск на Украину, потому что, по его словам, в данном случае "макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом". Ранее французские СМИ писали, что потенциальная отправка французских войск на Украину будет обсуждалась еще в 2023 году. В феврале текущего года Макрон, озабоченный слабостью ВСУ, заявил, что в ближайшее время ему "придется отправить ребят в Одессу".
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франция, украина, армия, военная помощь украине, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, армия, военная помощь Украине, Эммануэль Макрон
15:15 20.03.2024 (обновлено: 16:37 20.03.2024)
 
Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству"

Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Готовя французские войска к отправке на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон может привести страну к самоубийству, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!" — возмутился политик.
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В этой связи Филиппо призвал французов восстать против инициативы отправки войск на Украину, потому что, по его словам, в данном случае "макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом".
Ранее французские СМИ писали, что потенциальная отправка французских войск на Украину будет обсуждалась еще в 2023 году. В феврале текущего года Макрон, озабоченный слабостью ВСУ, заявил, что в ближайшее время ему "придется отправить ребят в Одессу".
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАармиявоенная помощь УкраинеЭммануэль Макрон
 
 
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