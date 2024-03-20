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Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству"

Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Макрона заподозрили в желании подтолкнуть Францию к "самоубийству"

Готовя французские войска к отправке на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон может привести страну к самоубийству, считает лидер французской партии... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T15:15+0300

2024-03-20T15:15+0300

2024-03-20T16:37+0300

спецоперация на украине

франция

украина

армия

военная помощь украине

эммануэль макрон

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Готовя французские войска к отправке на Украине, президент Франции Эммануэль Макрон может привести страну к самоубийству, считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в социальной сети X."Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!" — возмутился политик. В этой связи Филиппо призвал французов восстать против инициативы отправки войск на Украину, потому что, по его словам, в данном случае "макронизм все больше и больше рифмуется с идиотизмом". Ранее французские СМИ писали, что потенциальная отправка французских войск на Украину будет обсуждалась еще в 2023 году. В феврале текущего года Макрон, озабоченный слабостью ВСУ, заявил, что в ближайшее время ему "придется отправить ребят в Одессу".

https://1prime.ru/20240318/makron-846429304.html

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франция, украина, армия, военная помощь украине, эммануэль макрон