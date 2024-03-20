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Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом" - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом"
Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом"
Индийская компания Reliance отказалась от импорта нефти танкерами "Совкомфлота", пишет Reuters со ссылкой на источники. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T22:54+0300
2024-03-20T22:54+0300
энергетика
индия
россия
нефть
импорт
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индийская компания Reliance отказалась от импорта нефти танкерами "Совкомфлота", пишет Reuters со ссылкой на источники.Издание пишет, что индийская энергокомпания Reliance Industries перестанет закупать российскую нефть, перевозимую танкерами судоходной компании "Совкомфлот".Ранее российская судоходная компания "Совкомфлот" и ее 14 танкеров попали под санкции США. Компания обслуживает проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и др.Агентство пишет, что другие индийские нефтепереработчики также намерены отказаться от использования танкеров из-за опасений ужесточения контроля со стороны США за сделками с российской нефтью."Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не брали нефть с судов, на которые наложены санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США", — сказал один из источников в правительстве Индии.Reuters отмечает, эта ситуация может привести к сокращению объемов импорта нефти из России в Индию и одновременно к росту стоимости фрахтования из-за сокращения числа танкеров.
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индия, россия, нефть, импорт
Энергетика, ИНДИЯ, РОССИЯ, Нефть, импорт
22:54 20.03.2024
 
Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом"

Reuters: компания из Индии отказалась от поставок нефти судами "Совкомфлота"

© Фото : Unsplash/Rakesh MondalФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash/Rakesh Mondal
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индийская компания Reliance отказалась от импорта нефти танкерами "Совкомфлота", пишет Reuters со ссылкой на источники.
Издание пишет, что индийская энергокомпания Reliance Industries перестанет закупать российскую нефть, перевозимую танкерами судоходной компании "Совкомфлот".
Ранее российская судоходная компания "Совкомфлот" и ее 14 танкеров попали под санкции США. Компания обслуживает проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и др.
Агентство пишет, что другие индийские нефтепереработчики также намерены отказаться от использования танкеров из-за опасений ужесточения контроля со стороны США за сделками с российской нефтью.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Индия резко сократила закупку российской премиальной нефти, пишут СМИ
15 марта, 09:56
"Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не брали нефть с судов, на которые наложены санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США", — сказал один из источников в правительстве Индии.
Reuters отмечает, эта ситуация может привести к сокращению объемов импорта нефти из России в Индию и одновременно к росту стоимости фрахтования из-за сокращения числа танкеров.
 
ЭнергетикаИНДИЯРОССИЯНефтьимпорт
 
 
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