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Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом"

Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Reuters: компания из Индии отказалась от импорта нефти "Совкомфлотом"

Индийская компания Reliance отказалась от импорта нефти танкерами "Совкомфлота", пишет Reuters со ссылкой на источники. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T22:54+0300

2024-03-20T22:54+0300

2024-03-20T22:54+0300

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индийская компания Reliance отказалась от импорта нефти танкерами "Совкомфлота", пишет Reuters со ссылкой на источники.Издание пишет, что индийская энергокомпания Reliance Industries перестанет закупать российскую нефть, перевозимую танкерами судоходной компании "Совкомфлот".Ранее российская судоходная компания "Совкомфлот" и ее 14 танкеров попали под санкции США. Компания обслуживает проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и др.Агентство пишет, что другие индийские нефтепереработчики также намерены отказаться от использования танкеров из-за опасений ужесточения контроля со стороны США за сделками с российской нефтью."Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не брали нефть с судов, на которые наложены санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США", — сказал один из источников в правительстве Индии.Reuters отмечает, эта ситуация может привести к сокращению объемов импорта нефти из России в Индию и одновременно к росту стоимости фрахтования из-за сокращения числа танкеров.

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индия, россия, нефть, импорт