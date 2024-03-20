https://1prime.ru/20240320/karshering-846496441.html
Раскрыто, кто чаще пользуется каршерингом в России
Раскрыто, кто чаще пользуется каршерингом в России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто чаще пользуется каршерингом в России
Женщины старше 45 лет чаще мужчин пользуются сервисом аренды автомобилей в России, подсчитали для РИА Новости аналитики Tele2. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T07:04+0300
2024-03-20T07:04+0300
2024-03-20T07:04+0300
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каршеринг
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Женщины старше 45 лет чаще мужчин пользуются сервисом аренды автомобилей в России, подсчитали для РИА Новости аналитики Tele2. "В группе людей от 45 до 55 лет женщины преобладают: 9% против 8% мужчин. Женщины после 55 лет также больше пользуются каршерингом, чем мужчины: 3% женщин против 2% мужчин", - говорится в исследовании, проведенном на основе данных абонентов оператора за 2023 год по сравнению с 2022 годом. Отмечается, что ядро аудитории формируют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, далее следуют россияне от 35 до 44 лет. В обеих категориях преобладают мужчины. Среди молодежи доли распределились почти поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 8% против 6%. При этом в целом мужчины больше пользуются каршерингом, чем женщины - 54% против 46% соответственно. Кроме того, согласно исследованию, клиенты прибегают к услугам каршеринга в холодное время года чаще, чем летом.
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авто, каршеринг
Раскрыто, кто чаще пользуется каршерингом в России
Tele2: женщины старше 45 лет чаще мужчин пользуются каршерингом в России
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Женщины старше 45 лет чаще мужчин пользуются сервисом аренды автомобилей в России, подсчитали для РИА Новости аналитики Tele2.
"В группе людей от 45 до 55 лет женщины преобладают: 9% против 8% мужчин. Женщины после 55 лет также больше пользуются каршерингом, чем мужчины: 3% женщин против 2% мужчин", - говорится в исследовании, проведенном на основе данных абонентов оператора за 2023 год по сравнению с 2022 годом.
Отмечается, что ядро аудитории формируют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, далее следуют россияне от 35 до 44 лет. В обеих категориях преобладают мужчины. Среди молодежи доли распределились почти поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 8% против 6%.
Что выгоднее: свой автомобиль, каршеринг или поездки на такси
При этом в целом мужчины больше пользуются каршерингом, чем женщины - 54% против 46% соответственно. Кроме того, согласно исследованию, клиенты прибегают к услугам каршеринга в холодное время года чаще, чем летом.