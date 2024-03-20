https://1prime.ru/20240320/krasnoe-more-846530622.html

СМИ раскрыли, сколько топлива необходимо судам на обход Красного моря

СМИ раскрыли, сколько топлива необходимо судам на обход Красного моря - 20.03.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, сколько топлива необходимо судам на обход Красного моря

Красное море увеличивает мировой спрос на топливо на 100 тысяч баррелей в сутки — именно такой объем свыше необходим судам, чтобы обойти эти воды, следует из... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T23:40+0300

2024-03-20T23:40+0300

2024-03-20T23:40+0300

энергетика

мир

красное море

суэцкий канал

нефть

топливо

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Красное море увеличивает мировой спрос на топливо на 100 тысяч баррелей в сутки — именно такой объем свыше необходим судам, чтобы обойти эти воды, следует из слов генерального директора Vitol Рассела Харди, которые передает агентство Reuters. "Судоходная отрасль потребляет дополнительно 100 000 баррелей топлива в день для плавания на большие расстояния, необходимые для того, чтобы избежать пересечения Красного моря", — пишет агентство со ссылкой на выступление Харди на энергетической конференции CERAWeek (прямая цитата не приводится). По словам Харди, общее расстояние, которое проходят суда, примерно на 3% больше, чем до эскалации конфликта и соответствующих объявлений хуситов. Гендиректор Vitol также добавил, что танкерное движение в Красном море сегодня активнее, чем пять лет назад, но конфликты изменили глобальные торговые потоки. "Нам также пришлось переориентироваться. Сейчас происходит гораздо больше необычных движений, чем в 2019 году", — заключил Харди. Швейцарско-нидерландская компания Vitol является одним из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

https://1prime.ru/20240317/logistika-846352984.html

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мир, красное море, суэцкий канал, нефть, топливо