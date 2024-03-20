https://1prime.ru/20240320/kuleba-846505793.html

Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона

Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона - 20.03.2024, ПРАЙМ

Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск на Украину, имел в виду "возможность подготовки украинских солдат непосредственно на ее... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T11:54+0300

2024-03-20T11:54+0300

2024-03-20T12:07+0300

спецоперация на украине

европа

украина

дмитрий кулеба

эммануэль макрон

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РИМ, 20 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск на Украину, имел в виду "возможность подготовки украинских солдат непосредственно на ее территории", заявил в беседе с журналистами глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, тем самым сделав попытку успокоить "запаниковавших" европейских лидеров. Слова Кулебы приводит итальянская газета la Stampa."Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас", - сказал министр.Также Кулеба в очередной раз заявил о нехватке вооружений и боеприпасов. По его словам, Украина никогда не обращалась за помощью в виде воинских подразделений. При этом, добавил министр, приближается момент, когда ситуация в конфликте перейдет из тяжелой в критическую. Макрон заявил ранее, что Евросоюз достиг договоренности о создании "девятой коалиции для глубоких ударов", что предусматривает поставки Киеву ракет среднего и дальнего действия. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По словам Макрона, лидеры западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, при этом консенсус по данному вопросу пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". На встрече с лидерами оппозиционных партий в начале марта президент вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Ряд партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции, подвергли слова Макрона резкой критике. Руководители всех политических партий обвинили президента во втягивании страны в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не стал советоваться с парламентом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили после заявлений Макрона, что Берлин не намерен отправлять своих военнослужащих на Украину. При этом Шольц добавил, что на этот шаг не пойдут страны НАТО в целом. Канцлер снова заявил, что планов по отправке Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus нет. Позже в Кремле заявили, что обратили внимание на слова французского лидера о том, что в Европе обсуждалась тема отправки войск на Украину, а позиция Макрона о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве также хорошо известна. Там добавили, что целый ряд государств, участвующих в парижском мероприятии по Украине, сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по вопросу Украины. Глава российского государства предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева Путин заявил, что и у России не будет красных линий против стран, имеющих такой подход.

https://1prime.ru/20240318/makron-846429304.html

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европа, украина, дмитрий кулеба, эммануэль макрон