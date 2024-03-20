Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240320/kuleba-846505793.html
Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона
Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона - 20.03.2024, ПРАЙМ
Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск на Украину, имел в виду "возможность подготовки украинских солдат непосредственно на ее... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:54+0300
2024-03-20T12:07+0300
спецоперация на украине
европа
украина
дмитрий кулеба
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
РИМ, 20 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск на Украину, имел в виду "возможность подготовки украинских солдат непосредственно на ее территории", заявил в беседе с журналистами глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, тем самым сделав попытку успокоить "запаниковавших" европейских лидеров. Слова Кулебы приводит итальянская газета la Stampa."Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас", - сказал министр.Также Кулеба в очередной раз заявил о нехватке вооружений и боеприпасов. По его словам, Украина никогда не обращалась за помощью в виде воинских подразделений. При этом, добавил министр, приближается момент, когда ситуация в конфликте перейдет из тяжелой в критическую. Макрон заявил ранее, что Евросоюз достиг договоренности о создании "девятой коалиции для глубоких ударов", что предусматривает поставки Киеву ракет среднего и дальнего действия. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По словам Макрона, лидеры западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, при этом консенсус по данному вопросу пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". На встрече с лидерами оппозиционных партий в начале марта президент вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Ряд партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции, подвергли слова Макрона резкой критике. Руководители всех политических партий обвинили президента во втягивании страны в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не стал советоваться с парламентом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили после заявлений Макрона, что Берлин не намерен отправлять своих военнослужащих на Украину. При этом Шольц добавил, что на этот шаг не пойдут страны НАТО в целом. Канцлер снова заявил, что планов по отправке Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus нет. Позже в Кремле заявили, что обратили внимание на слова французского лидера о том, что в Европе обсуждалась тема отправки войск на Украину, а позиция Макрона о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве также хорошо известна. Там добавили, что целый ряд государств, участвующих в парижском мероприятии по Украине, сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по вопросу Украины. Глава российского государства предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева Путин заявил, что и у России не будет красных линий против стран, имеющих такой подход.
https://1prime.ru/20240318/makron-846429304.html
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, дмитрий кулеба, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба, Эммануэль Макрон
11:54 20.03.2024 (обновлено: 12:07 20.03.2024)
 
Кулеба попытался успокоить европейцев после заявления Макрона

Кулеба попытался успокоить "запаниковавший" ЕС и пояснил слова Макрона об отправке войск

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 20 мар – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск на Украину, имел в виду "возможность подготовки украинских солдат непосредственно на ее территории", заявил в беседе с журналистами глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, тем самым сделав попытку успокоить "запаниковавших" европейских лидеров. Слова Кулебы приводит итальянская газета la Stampa.
"Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас", - сказал министр.
Также Кулеба в очередной раз заявил о нехватке вооружений и боеприпасов. По его словам, Украина никогда не обращалась за помощью в виде воинских подразделений. При этом, добавил министр, приближается момент, когда ситуация в конфликте перейдет из тяжелой в критическую.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Во Франции рассказали, какую услугу Макрон оказал Путину
18 марта, 04:25
Макрон заявил ранее, что Евросоюз достиг договоренности о создании "девятой коалиции для глубоких ударов", что предусматривает поставки Киеву ракет среднего и дальнего действия. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По словам Макрона, лидеры западных государств обсудили возможность отправки войск на Украину, при этом консенсус по данному вопросу пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". На встрече с лидерами оппозиционных партий в начале марта президент вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Ряд партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции, подвергли слова Макрона резкой критике. Руководители всех политических партий обвинили президента во втягивании страны в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не стал советоваться с парламентом.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили после заявлений Макрона, что Берлин не намерен отправлять своих военнослужащих на Украину. При этом Шольц добавил, что на этот шаг не пойдут страны НАТО в целом. Канцлер снова заявил, что планов по отправке Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus нет.
Позже в Кремле заявили, что обратили внимание на слова французского лидера о том, что в Европе обсуждалась тема отправки войск на Украину, а позиция Макрона о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве также хорошо известна. Там добавили, что целый ряд государств, участвующих в парижском мероприятии по Украине, сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по вопросу Украины. Глава российского государства предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева Путин заявил, что и у России не будет красных линий против стран, имеющих такой подход.
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАУКРАИНАДмитрий КулебаЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала