https://1prime.ru/20240320/latviya-846502667.html

В США осадили Латвию после угроз в адрес России

В США осадили Латвию после угроз в адрес России - 20.03.2024, ПРАЙМ

В США осадили Латвию после угроз в адрес России

Агрессивные заявления некоторых европейских лидеров в отношении России недальновидны, поскольку США не придут на помощь, сообщает издание Responsible... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:53+0300

2024-03-20T10:53+0300

2024-03-20T10:53+0300

спецоперация на украине

сша

латвия

россия

ядерная угроза

франция

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Агрессивные заявления некоторых европейских лидеров в отношении России недальновидны, поскольку США не придут на помощь, сообщает издание Responsible Statecraft.Автор материалов напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе поддержки Украины. Его слова поддержал латвийский лидер Эдгар Ринкевичс. Президент прибалтийской страны призывал уничтожить Россию, переделав латинскую фразу "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен"."Европейские политики должны учитывать, как их риторику воспринимают в Вашингтоне, где уже появляются первые признаки отказа США от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма. Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению", - отмечается в материалах.Автор статьи призвал прибалтийских лидеров думать, что они говорят, поскольку Вашингтон ради них не будет "балансировать на грани ядерной войны".

https://1prime.ru/20240319/ukraine-846483839.html

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латвия

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сша, латвия, россия, ядерная угроза, франция