https://1prime.ru/20240320/latviya-846502667.html
В США осадили Латвию после угроз в адрес России
В США осадили Латвию после угроз в адрес России - 20.03.2024, ПРАЙМ
В США осадили Латвию после угроз в адрес России
Агрессивные заявления некоторых европейских лидеров в отношении России недальновидны, поскольку США не придут на помощь, сообщает издание Responsible... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:53+0300
2024-03-20T10:53+0300
2024-03-20T10:53+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Агрессивные заявления некоторых европейских лидеров в отношении России недальновидны, поскольку США не придут на помощь, сообщает издание Responsible Statecraft.Автор материалов напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе поддержки Украины. Его слова поддержал латвийский лидер Эдгар Ринкевичс. Президент прибалтийской страны призывал уничтожить Россию, переделав латинскую фразу "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен"."Европейские политики должны учитывать, как их риторику воспринимают в Вашингтоне, где уже появляются первые признаки отказа США от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма. Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению", - отмечается в материалах.Автор статьи призвал прибалтийских лидеров думать, что они говорят, поскольку Вашингтон ради них не будет "балансировать на грани ядерной войны".
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сша, латвия, россия, ядерная угроза, франция
Спецоперация на Украине, США, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ядерная угроза, ФРАНЦИЯ
В США осадили Латвию после угроз в адрес России
RS: призыв Латвии уничтожить Россию приведет к ядерной эскалации
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Агрессивные заявления некоторых европейских лидеров в отношении России недальновидны, поскольку США не придут на помощь, сообщает издание Responsible Statecraft
.
Автор материалов напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе поддержки Украины. Его слова поддержал латвийский лидер Эдгар Ринкевичс. Президент прибалтийской страны призывал уничтожить Россию, переделав латинскую фразу "Carthago delenda est" - "Карфаген должен быть разрушен".
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"Европейские политики должны учитывать, как их риторику воспринимают в Вашингтоне, где уже появляются первые признаки отказа США от своей глобальной роли вездесущего и гиперактивного мирового жандарма. Это прежде всего относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению", - отмечается в материалах.
Автор статьи призвал прибалтийских лидеров думать, что они говорят, поскольку Вашингтон ради них не будет "балансировать на грани ядерной войны".