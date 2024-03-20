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Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину
Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину - 20.03.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину
Вероятная отправка французских солдат на Украину станет гильотиной для французских влстей, которых собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:02+0300
2024-03-20T11:26+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вероятная отправка французских солдат на Украину станет гильотиной для французских влстей, которых собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в Европе это станет хорошим уроком. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовил военный контингент для отправки в зону СВО, на первом этапе Париж зашлет две тысяч французов. "А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок", - написал Медведев.По словам политика, было бы неплохо, если бы Париж все-таки направил пару своих полков на Украину, так как для российской армии их уничтожение станет важной задачей. Кроме того, крыть массовую гибель французских военных не удастся.Он также подчеркнул, что французским военным будет сложно спрятаться на территории Украины, поэтому их уничтожение будет относительно простым.Ранее об обсуждении отправки войск на Украину говорил президент Франции Эммануель макрон. Однако его слова осудили о опровергли все западные лидеры, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц.
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россия, франция, дмитрий медведев, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Медведев, Новости
11:02 20.03.2024 (обновлено: 11:26 20.03.2024)
 
Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину

Медведев: отправка военных на Украину будет для властей Франции равносильна гильотине

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вероятная отправка французских солдат на Украину станет гильотиной для французских влстей, которых собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в Европе это станет хорошим уроком. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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Ранее 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовил военный контингент для отправки в зону СВО, на первом этапе Париж зашлет две тысяч французов.
"А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок", - написал Медведев.
По словам политика, было бы неплохо, если бы Париж все-таки направил пару своих полков на Украину, так как для российской армии их уничтожение станет важной задачей. Кроме того, крыть массовую гибель французских военных не удастся.
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Он также подчеркнул, что французским военным будет сложно спрятаться на территории Украины, поэтому их уничтожение будет относительно простым.
Ранее об обсуждении отправки войск на Украину говорил президент Франции Эммануель макрон. Однако его слова осудили о опровергли все западные лидеры, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯФРАНЦИЯДмитрий МедведевНовости
 
 
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