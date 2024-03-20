https://1prime.ru/20240320/medvedev-846503173.html
Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину
Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину - 20.03.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину
Вероятная отправка французских солдат на Украину станет гильотиной для французских влстей, которых собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:02+0300
2024-03-20T11:02+0300
2024-03-20T11:26+0300
спецоперация на украине
россия
франция
дмитрий медведев
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_efc2712a7b20d3d60d9cee0b0619038d.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вероятная отправка французских солдат на Украину станет гильотиной для французских влстей, которых собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в Европе это станет хорошим уроком. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Ранее 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовил военный контингент для отправки в зону СВО, на первом этапе Париж зашлет две тысяч французов. "А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок", - написал Медведев.По словам политика, было бы неплохо, если бы Париж все-таки направил пару своих полков на Украину, так как для российской армии их уничтожение станет важной задачей. Кроме того, крыть массовую гибель французских военных не удастся.Он также подчеркнул, что французским военным будет сложно спрятаться на территории Украины, поэтому их уничтожение будет относительно простым.Ранее об обсуждении отправки войск на Украину говорил президент Франции Эммануель макрон. Однако его слова осудили о опровергли все западные лидеры, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц.
https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-846500189.html
https://1prime.ru/20240320/minoborony-846494919.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/34/843143473_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5931260091f4d3db00235941228c0c84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, дмитрий медведев, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Медведев, Новости
Медведев назвал гильотиной для властей Франции отправку военных на Украину
Медведев: отправка военных на Украину будет для властей Франции равносильна гильотине
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вероятная отправка французских солдат на Украину станет гильотиной для французских влстей, которых собственные оппозиционеры "порежут на части", а для других в Европе это станет хорошим уроком. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Драпать, как предки". В Крыму напомнили о судьбе французов у границ России
Ранее 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовил военный контингент для отправки в зону СВО, на первом этапе Париж зашлет две тысяч французов.
"А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок", - написал Медведев.
По словам политика, было бы неплохо, если бы Париж все-таки направил пару своих полков на Украину, так как для российской армии их уничтожение станет важной задачей. Кроме того, крыть массовую гибель французских военных не удастся.
Минобороны России: США формируют ментальный ТВД с новым оружием
Он также подчеркнул, что французским военным будет сложно спрятаться на территории Украины, поэтому их уничтожение будет относительно простым.
Ранее об обсуждении отправки войск на Украину говорил президент Франции Эммануель макрон. Однако его слова осудили о опровергли все западные лидеры, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц.