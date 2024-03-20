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В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении
В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении - 20.03.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении
Сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении требуют дополнительного уточнения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:36+0300
2024-03-20T13:36+0300
2024-03-20T13:37+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении требуют дополнительного уточнения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Да, мы видели эти сообщения и видели соответствующие разъяснения армянской стороны, это требует дополнительного уточнения, чем наши ведомства сейчас и занимаются. Ведомства профильные и в целом правительство", - сказала она на брифинге в Москве.Ранее СМИ распространили информацию, что карты российской платежной системы "Мир" с 30 марта перестанут работать в банкоматах большинства армянских банков. Тем не менее, отмечалось, что "Банк ВТБ (Армения)" продолжит обслуживать систему.
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россия, армения, банки, платежная система мир
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Банки, платежная система МИР
В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении
МИД: сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении требуют уточнения
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении требуют дополнительного уточнения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Да, мы видели эти сообщения и видели соответствующие разъяснения армянской стороны, это требует дополнительного уточнения, чем наши ведомства сейчас и занимаются. Ведомства профильные и в целом правительство", - сказала она на брифинге в Москве.
Армянские банки сообщили о прекращении обслуживания карт "Мир"
Ранее СМИ распространили информацию, что карты российской платежной системы "Мир" с 30 марта перестанут работать в банкоматах большинства армянских банков. Тем не менее, отмечалось, что "Банк ВТБ (Армения)" продолжит обслуживать систему.