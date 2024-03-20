https://1prime.ru/20240320/mir-846511479.html

В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении

В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении - 20.03.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении

Сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении требуют дополнительного уточнения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:36+0300

2024-03-20T13:36+0300

2024-03-20T13:37+0300

россия

армения

банки

платежная система мир

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сообщения о прекращении работы карт "Мир" в Армении требуют дополнительного уточнения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Да, мы видели эти сообщения и видели соответствующие разъяснения армянской стороны, это требует дополнительного уточнения, чем наши ведомства сейчас и занимаются. Ведомства профильные и в целом правительство", - сказала она на брифинге в Москве.Ранее СМИ распространили информацию, что карты российской платежной системы "Мир" с 30 марта перестанут работать в банкоматах большинства армянских банков. Тем не менее, отмечалось, что "Банк ВТБ (Армения)" продолжит обслуживать систему.

https://1prime.ru/20240319/armeniya-846485607.html

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россия, армения, банки, платежная система мир