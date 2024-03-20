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Мьянма намерена принимать карты "Мир"

Мьянма намерена принимать карты "Мир" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Мьянма намерена принимать карты "Мир"

Мьянма планирует начать принимать карты российской платежной системы "Мир" в ближайшее время, заявил РИА Новости представитель министерства отелей и туризма Ко... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T05:11+0300

2024-03-20T05:11+0300

2024-03-20T05:11+0300

экономика

карта "мир"

мьянма

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мьянма планирует начать принимать карты российской платежной системы "Мир" в ближайшее время, заявил РИА Новости представитель министерства отелей и туризма Ко Кхант. "Для введения карт "Мир" в Мьянме цетробанки наших стран подписали меморандум в прошлом году. Изначально мы планировали запустить систему в феврале, но произошли некоторые технические сложности, из-за которых пришлось немного отложить дату запуска. Мы считаем, что карты начнут работать в ближайшее время", - отметил Ко Кхант на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Он добавил, что Мьянма в настоящий момент старается добиться увеличения числа туристов из России. О решении Мьянмы начать принимать карты "МИР" министр инвестиций и внешнеэкономических связей Кан 3о объявил 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля.

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мьянма

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карта "мир", мьянма