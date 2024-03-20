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Мьянма намерена принимать карты "Мир" - 20.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мьянма намерена принимать карты "Мир"
Мьянма намерена принимать карты "Мир" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Мьянма намерена принимать карты "Мир"
Мьянма планирует начать принимать карты российской платежной системы "Мир" в ближайшее время, заявил РИА Новости представитель министерства отелей и туризма Ко... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T05:11+0300
2024-03-20T05:11+0300
экономика
карта "мир"
мьянма
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мьянма планирует начать принимать карты российской платежной системы "Мир" в ближайшее время, заявил РИА Новости представитель министерства отелей и туризма Ко Кхант. "Для введения карт "Мир" в Мьянме цетробанки наших стран подписали меморандум в прошлом году. Изначально мы планировали запустить систему в феврале, но произошли некоторые технические сложности, из-за которых пришлось немного отложить дату запуска. Мы считаем, что карты начнут работать в ближайшее время", - отметил Ко Кхант на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Он добавил, что Мьянма в настоящий момент старается добиться увеличения числа туристов из России. О решении Мьянмы начать принимать карты "МИР" министр инвестиций и внешнеэкономических связей Кан 3о объявил 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля.
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карта "мир", мьянма
Экономика, карта "Мир", МЬЯНМА
05:11 20.03.2024
 
Мьянма намерена принимать карты "Мир"

Мьянма планирует начать принимать карты "Мир" в ближайшее время

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мьянма планирует начать принимать карты российской платежной системы "Мир" в ближайшее время, заявил РИА Новости представитель министерства отелей и туризма Ко Кхант.
"Для введения карт "Мир" в Мьянме цетробанки наших стран подписали меморандум в прошлом году. Изначально мы планировали запустить систему в феврале, но произошли некоторые технические сложности, из-за которых пришлось немного отложить дату запуска. Мы считаем, что карты начнут работать в ближайшее время", - отметил Ко Кхант на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.
Он добавил, что Мьянма в настоящий момент старается добиться увеличения числа туристов из России.
Гавана, Куба
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"
14 марта, 16:38
О решении Мьянмы начать принимать карты "МИР" министр инвестиций и внешнеэкономических связей Кан 3о объявил 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля.
 
Экономикакарта "Мир"МЬЯНМА
 
 
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