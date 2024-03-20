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В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках

В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках

Французские наемники в рядах украинских войск боятся встретиться на передовой с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу, заявил | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T15:42+0300

2024-03-20T15:42+0300

2024-03-20T15:42+0300

спецоперация на украине

франция

дмитрий медведев

владимир рогов

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Французские наемники в рядах украинских войск боятся встретиться на передовой с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов."Французы есть в (городе — прим. ред.) Запорожье в числе наемников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу", — сказал Рогов РИА Новости.Ранее депутат Государственной Думы Виктор Водолцкий заявил, что на купянском и запорожском направлении есть подразделения, состоящие из французов, чехов, немцев, поляков и болгар.Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал отправку Францией войск на Украину полезной, так как будет сложнее скрыть французские потери.

франция

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франция, дмитрий медведев, владимир рогов