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В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках
В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках
Французские наемники в рядах украинских войск боятся встретиться на передовой с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу, заявил | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:42+0300
2024-03-20T15:42+0300
2024-03-20T15:42+0300
спецоперация на украине
франция
дмитрий медведев
владимир рогов
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Французские наемники в рядах украинских войск боятся встретиться на передовой с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов."Французы есть в (городе — прим. ред.) Запорожье в числе наемников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу", — сказал Рогов РИА Новости.Ранее депутат Государственной Думы Виктор Водолцкий заявил, что на купянском и запорожском направлении есть подразделения, состоящие из французов, чехов, немцев, поляков и болгар.Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал отправку Францией войск на Украину полезной, так как будет сложнее скрыть французские потери.
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франция, дмитрий медведев, владимир рогов
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Дмитрий Медведев, Владимир Рогов
В Запорожье рассказали о сидящих в тылу из-за страха французских наемниках
Рогов: французские наемники сидят в тылу ВСУ в Запорожье и боятся воевать
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Французские наемники в рядах украинских войск боятся встретиться на передовой с российской армией, поэтому в основном выполняют командные функции в тылу, заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.
"Французы есть в (городе — прим. ред.) Запорожье в числе наемников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу", — сказал Рогов РИА Новости.
Ранее депутат Государственной Думы Виктор Водолцкий заявил, что на купянском и запорожском направлении есть подразделения, состоящие из французов, чехов, немцев, поляков и болгар.
Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал отправку Францией войск на Украину полезной, так как будет сложнее скрыть французские потери.