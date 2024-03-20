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Ушла эпоха: мир столкнулся с "перерождением" нефти

Ушла эпоха: мир столкнулся с "перерождением" нефти - 20.03.2024, ПРАЙМ

Ушла эпоха: мир столкнулся с "перерождением" нефти

Накопленный высокий уровень прибыли глобальными нефтетрейдерами объясняется высокой степень волатильности мировых цен на рынке нефти, которая была характерна... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T09:09+0300

2024-03-20T09:09+0300

2024-03-20T09:20+0300

мнения аналитиков

санкции против рф

нефть

?1710915624

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Накопленный высокий уровень прибыли глобальными нефтетрейдерами объясняется высокой степень волатильности мировых цен на рынке нефти, которая была характерна для него в последние годы. Поэтому в ближайшее время следует ожидать (и эта тенденция уже началась) роста инвестиций как в новые, так и существующие проекты по нефтедобыче. В свою очередь, интерес со стороны глобальных трейдеров к инвестициям в возобновляемую энергетику ослаблен, в силу низкой доходности и сохраняющейся значительной неопределенности в данном сегменте.С другой стороны, истощение ликвидности продолжает являться значительным риском для нефтетрейдеров, поскольку мировая экономика замедляется, и в 2024 году можно ожидать ослабления глобального спроса на нефть. Таким образом, нефтетрейдерам необходима некоторая "подушка безопасности", чтобы защитить себя от будущих провалов рынка. Кроме того, признаки замедления спроса на мировом рынке нефти вынуждают трейдеров работать в более маржинальных сегментах, и существенно активизироваться в торговле нефтепродуктами, которая сейчас переживает самый сильный бум за последние годы. Свою роль сыграла и сложная ситуация в Красном море, которая привела к резкой стоимости фрахта, задержкам поставок и, соответственно, разнице в ценах на дизельное топливо в Европе и Азии.Что касается России, то ее экспорт нефти переживает новую эпоху, когда она вынуждена переориентировать поставки в основном на Китай и Индию, особенно на Китай, демонстрирующий рекордные объемы импорта российской нефти. С одной стороны, Россия вынуждена продавать нефть указанным странам с дисконтом, а с другой – пытается организовать торговлю таким образом, чтобы замкнуть на себе в перспективе связанные с поставкой нефти за рубеж транспортные и страховые услуги (которые были раньше прерогативой ведущих компаний западных стран, например, Великобритании).В любом случае, для российских экспортеров нефти и нефтетрейдеров сейчас наблюдаются непростые времена, по крайней мере, пока не будут сглажены очевидные риски, связанные с санкциями. Потоки в международной торговле нефтью не могут стабилизироваться до тех пор, пока действуют санкции, и западными странами продолжают вводиться новые ограничения, уже в отношении третьих стран, работающих с российской нефтью, а также в отношении танкерного флота Для той же Индии, испытывающей на себе давление со стороны США, российская нефть становится более дорогой, поскольку расходы импортеров растут за счет роста фрахтовых ставок, маржа снижается, и это стимулирует нефтепереработчиков Индии покупать больше нефти не в России, а на Ближнем Востоке.В любом случае, сегодня Россия продает нефть дешевле, чем она могла бы это сделать в отсутствие санкций. Так, разница между российской нефтью "Юралс" по отношению к эталонному сорту Brent имеет тенденцию к росту. С другой стороны, торговля российской нефтью ведется "почти секретно", разрыв между импортными и экспортными ценами на нефть слишком велик, и сложно достоверно максимально установить, кто получает максимальную прибыль на этой разнице.

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2024

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, санкции против рф, нефть