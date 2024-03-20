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Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента
Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента - 20.03.2024, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента
Китай в январе-феврале импортировал из России более 17,7 миллионов тонн нефти почти на 9,9 миллиарда долларов, рост в стоимостном выражении по сравнению с... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:03+0300
2024-03-20T09:03+0300
энергетика
китай
россия
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале импортировал из России более 17,7 миллионов тонн нефти почти на 9,9 миллиарда долларов, рост в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,8%, следует из данных, опубликованных в среду главным таможенным управлением КНР. Согласно представленным данным, за первые два месяца текущего года Китай импортировал из России 17,72 миллиона тонн нефти на общую сумму свыше 9,87 миллиарда долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 15,67 миллиона тонн на общую сумму свыше 8,67 миллиарда долларов, таким образом, рост в стоимостном выражении составил 13,8%, и 13% в натуральном. Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных ранее главным таможенным управлением КНР.
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китай, россия
Энергетика, КИТАЙ, РОССИЯ
09:03 20.03.2024
 
Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента

Китай в январе-феврале нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале импортировал из России более 17,7 миллионов тонн нефти почти на 9,9 миллиарда долларов, рост в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,8%, следует из данных, опубликованных в среду главным таможенным управлением КНР.
Согласно представленным данным, за первые два месяца текущего года Китай импортировал из России 17,72 миллиона тонн нефти на общую сумму свыше 9,87 миллиарда долларов.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 15,67 миллиона тонн на общую сумму свыше 8,67 миллиарда долларов, таким образом, рост в стоимостном выражении составил 13,8%, и 13% в натуральном.
Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных ранее главным таможенным управлением КНР.
 
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