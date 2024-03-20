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Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента

Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента - 20.03.2024, ПРАЙМ

Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8 процента

Китай в январе-феврале импортировал из России более 17,7 миллионов тонн нефти почти на 9,9 миллиарда долларов, рост в стоимостном выражении по сравнению с... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T09:03+0300

2024-03-20T09:03+0300

2024-03-20T09:03+0300

энергетика

китай

россия

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ПЕКИН, 20 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале импортировал из России более 17,7 миллионов тонн нефти почти на 9,9 миллиарда долларов, рост в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,8%, следует из данных, опубликованных в среду главным таможенным управлением КНР. Согласно представленным данным, за первые два месяца текущего года Китай импортировал из России 17,72 миллиона тонн нефти на общую сумму свыше 9,87 миллиарда долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 15,67 миллиона тонн на общую сумму свыше 8,67 миллиарда долларов, таким образом, рост в стоимостном выражении составил 13,8%, и 13% в натуральном. Россия за 2023 год поставила в Китай 107,024 миллиона тонн нефти на 60,644 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных ранее главным таможенным управлением КНР.

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китай, россия