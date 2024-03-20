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Россия нарастила морской экспорт нефти
Россия нарастила морской экспорт нефти - 20.03.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила морской экспорт нефти
Россия в марте нарастила среднесуточный транзит нефти по морю на 9,4% по сравнению с февралем, достигнув объема вывоза в 3,66 миллиона баррелей, сообщает... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:46+0300
2024-03-20T09:46+0300
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энергетика
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила среднесуточный транзит нефти по морю на 9,4% по сравнению с февралем, достигнув объема вывоза в 3,66 миллиона баррелей, сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков KplerТак, согласно данным, в сравнении с февралем показатель вывоза российской нефти вырос на 314 тысяч баррелей в сутки. Как отмечают аналитики, такая динамика обусловлена, в том числе, снижением объема нефтепереработки на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).Кроме того, как упомянул старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона, показатель переработки на Нижегородском НПЗ снизился на 0,4 миллиона баррелей в феврале 2024 года. Более того, причиной стали атаки украинских беспилотников на НПЗ и повреждение оборудования на них, что дало российским нефтяникам сигнал к перераспределению выпавших объемов сырья в пользу экспорта.
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россия, экспорт нефти, энергетика рф
Энергетика, РОССИЯ, экспорт нефти, энергетика РФ
Россия нарастила морской экспорт нефти
Kpler: вывоз нефти из России морским путем вырос на 9,4 % в марте