https://1prime.ru/20240320/neft-846499752.html

Россия нарастила морской экспорт нефти

Россия нарастила морской экспорт нефти - 20.03.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила морской экспорт нефти

Россия в марте нарастила среднесуточный транзит нефти по морю на 9,4% по сравнению с февралем, достигнув объема вывоза в 3,66 миллиона баррелей, сообщает... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T09:46+0300

2024-03-20T09:46+0300

2024-03-20T10:03+0300

энергетика

россия

экспорт нефти

энергетика рф

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила среднесуточный транзит нефти по морю на 9,4% по сравнению с февралем, достигнув объема вывоза в 3,66 миллиона баррелей, сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков KplerТак, согласно данным, в сравнении с февралем показатель вывоза российской нефти вырос на 314 тысяч баррелей в сутки. Как отмечают аналитики, такая динамика обусловлена, в том числе, снижением объема нефтепереработки на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).Кроме того, как упомянул старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона, показатель переработки на Нижегородском НПЗ снизился на 0,4 миллиона баррелей в феврале 2024 года. Более того, причиной стали атаки украинских беспилотников на НПЗ и повреждение оборудования на них, что дало российским нефтяникам сигнал к перераспределению выпавших объемов сырья в пользу экспорта.

https://1prime.ru/20240320/neft-846498246.html

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россия, экспорт нефти, энергетика рф