Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240320/neft-846515782.html
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году - 20.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году
Минэнерго России сохраняет планы по объему первичной переработки нефти за 2024 год: ожидает ее на уровне 2023 года, сообщил журналистам глава министерства... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:34+0300
2024-03-20T14:34+0300
энергетика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/58/841505840_36:0:3656:2036_1920x0_80_0_0_2446ff9d8799fff44c4df1defafcf930.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы по объему первичной переработки нефти за 2024 год: ожидает ее на уровне 2023 года, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. По итогам 2023 года нефтепереработка нефти в России увеличилась на 1,2%, до 275 миллионов тонн. "Прогноз по объему нефтепереработки сохраняется - на уровне, близком к прошлому году", - сказал глава министерства. В конце февраля Шульгинов сообщал, что нефтепереработка с начала 2024 года снизилась примерно на 7%, но прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн. Позднее первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что первичная переработка по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом, но за счет этих объемов РФ нарастит экспорт. Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.
https://1prime.ru/20240320/postavki-topliav-846510718.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/58/841505840_488:0:3203:2036_1920x0_80_0_0_3ba99d270d7fc4536527697947c0d260.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Энергетика, РОССИЯ
14:34 20.03.2024
 
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году

Минэнерго сохраняет прогноз по объему нефтепереработки в 2024 год на уровне 2023 года

© Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения нефтепродуктов на территории Таманского терминала навалочных грузов
© Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы по объему первичной переработки нефти за 2024 год: ожидает ее на уровне 2023 года, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
По итогам 2023 года нефтепереработка нефти в России увеличилась на 1,2%, до 275 миллионов тонн.
"Прогноз по объему нефтепереработки сохраняется - на уровне, близком к прошлому году", - сказал глава министерства.
Нефтеперерабатывающий завод ОАО Газпром нефть. - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
В "Газпром нефти" рассказали о поставках топлива аграриям в посевную
13:22
В конце февраля Шульгинов сообщал, что нефтепереработка с начала 2024 года снизилась примерно на 7%, но прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн. Позднее первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что первичная переработка по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом, но за счет этих объемов РФ нарастит экспорт.
Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала