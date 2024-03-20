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Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году - 20.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году
Минэнерго России сохраняет планы по объему первичной переработки нефти за 2024 год: ожидает ее на уровне 2023 года, сообщил журналистам глава министерства... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:34+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы по объему первичной переработки нефти за 2024 год: ожидает ее на уровне 2023 года, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. По итогам 2023 года нефтепереработка нефти в России увеличилась на 1,2%, до 275 миллионов тонн. "Прогноз по объему нефтепереработки сохраняется - на уровне, близком к прошлому году", - сказал глава министерства. В конце февраля Шульгинов сообщал, что нефтепереработка с начала 2024 года снизилась примерно на 7%, но прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн. Позднее первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что первичная переработка по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом, но за счет этих объемов РФ нарастит экспорт. Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.
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россия
Минэнерго спрогнозировало объем нефтепереработки в 2024 году
Минэнерго сохраняет прогноз по объему нефтепереработки в 2024 год на уровне 2023 года
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России сохраняет планы по объему первичной переработки нефти за 2024 год: ожидает ее на уровне 2023 года, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов.
По итогам 2023 года нефтепереработка нефти в России увеличилась на 1,2%, до 275 миллионов тонн.
"Прогноз по объему нефтепереработки сохраняется - на уровне, близком к прошлому году", - сказал глава министерства.
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В конце февраля Шульгинов сообщал, что нефтепереработка с начала 2024 года снизилась примерно на 7%, но прогноз по итогам года составляет 275 миллионов тонн. Позднее первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что первичная переработка по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом, но за счет этих объемов РФ нарастит экспорт.
Правительство России ранее приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса: ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - до 16% от объема производства с прежних 12,5%.