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Минэнерго США рассчитывает восполнить стратрезерв нефти к концу года
Минэнерго США рассчитывает восполнить стратрезерв нефти к концу года - 20.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США рассчитывает восполнить стратрезерв нефти к концу года
Администрация США планирует в течение нынешнего года восстановить стратегический резерв нефти, значительная часть которого была растрачена на антиинфляционные... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T19:39+0300
2024-03-20T19:39+0300
2024-03-20T19:39+0300
энергетика
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стратегический нефтяной резерв
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ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Администрация США планирует в течение нынешнего года восстановить стратегический резерв нефти, значительная часть которого была растрачена на антиинфляционные товарные интервенции, сообщила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. "К концу этого года мы по существу вернемся к тому, где были бы, если бы нам не пришлось продавать во время вторжения на Украину", — сказала она на слушаниях в бюджетном комитете палаты представителей. В 2022 году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости. Рост цен Белый дом объяснял тогда последствиями конфликта на Украине. Грэнхолм сообщила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки. Ранее она говорила, что покупать нефть министерство энергетики планирует по цене не выше 72 долларов, при том что продавало ее в среднем за 94 доллара за баррель.
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сша, нефть, стратегический нефтяной резерв, минэнерго сша
Энергетика, США, Нефть, стратегический нефтяной резерв, Минэнерго США
Минэнерго США рассчитывает восполнить стратрезерв нефти к концу года
Минэнерго США рассчитывает восполнить стратегический резерв нефти к концу года
ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Администрация США планирует в течение нынешнего года восстановить стратегический резерв нефти, значительная часть которого была растрачена на антиинфляционные товарные интервенции, сообщила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.
"К концу этого года мы по существу вернемся к тому, где были бы, если бы нам не пришлось продавать во время вторжения на Украину", — сказала она на слушаниях в бюджетном комитете палаты представителей.
В 2022 году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 миллионов баррелей для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости. Рост цен Белый дом объяснял тогда последствиями конфликта на Украине.
Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились
Грэнхолм сообщила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки. Ранее она говорила, что покупать нефть министерство энергетики планирует по цене не выше 72 долларов, при том что продавало ее в среднем за 94 доллара за баррель.