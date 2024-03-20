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Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились - 20.03.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 марта, снизились на 2 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 445... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T17:39+0300

2024-03-20T17:39+0300

2024-03-20T17:39+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 марта, снизились на 2 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 445 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения уровня запасов.Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 марта, сохранилась на уровне 13,1 миллиона, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,175 миллиона баррелей в сутки, говорится там же.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре прошлого года составила 13,31 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 12,62 миллиона баррелей в день, в феврале - 13,07 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 12 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день, до 13,19 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 160 тысяч баррелей в день, до 13,65 миллиона.

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сша, нефть, добыча, новости