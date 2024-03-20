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Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте
Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте - 20.03.2024, ПРАЙМ
Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте
Соединенным Штатам важно оказывать помощь Киеву, поскольку ситуация для ВСУ опасная, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:50+0300
2024-03-20T11:22+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам важно оказывать помощь Киеву, поскольку ситуация для ВСУ опасная, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Украины на базе Рамштайн в ФРГ."Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой", — приводит агентство Reuters его слова.Остин подчеркнул, что он полон решимости продолжить оказывать Киеву военную поддержку.Как добавил глава оборонного ведомства, это — вопрос выживания и суверенитета для Украины, а также вопрос чести и безопасности для США.12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
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сша, украина, пентагон, ллойд остин
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Пентагон, Ллойд Остин
10:50 20.03.2024 (обновлено: 11:22 20.03.2024)
 
Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте

Глава Пентагона Остин назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам важно оказывать помощь Киеву, поскольку ситуация для ВСУ опасная, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Украины на базе Рамштайн в ФРГ.
"Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой", — приводит агентство Reuters его слова.
Остин подчеркнул, что он полон решимости продолжить оказывать Киеву военную поддержку.
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"Глупое обязательство": в США сделали резкое заявление об Украине
18 марта, 10:21
Как добавил глава оборонного ведомства, это — вопрос выживания и суверенитета для Украины, а также вопрос чести и безопасности для США.
12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАПентагонЛлойд Остин
 
 
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