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Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте

Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте - 20.03.2024, ПРАЙМ

Шеф Пентагона откровенно высказался об участии в украинском конфликте

Соединенным Штатам важно оказывать помощь Киеву, поскольку ситуация для ВСУ опасная, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:50+0300

2024-03-20T10:50+0300

2024-03-20T11:22+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Соединенным Штатам важно оказывать помощь Киеву, поскольку ситуация для ВСУ опасная, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи союзников Украины на базе Рамштайн в ФРГ."Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой", — приводит агентство Reuters его слова.Остин подчеркнул, что он полон решимости продолжить оказывать Киеву военную поддержку.Как добавил глава оборонного ведомства, это — вопрос выживания и суверенитета для Украины, а также вопрос чести и безопасности для США.12 марта Белый дом сообщал, что США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму около 300 миллиардов долларов. Он станет первым с конца 2023 года. Отмечается, что Вашингтон направит Киеву артиллерийские боеприпасы, ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как позднее отмечал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, нового пакета хватит только на несколько недель. По его словам, Пентагон сумел направить Киеву поддержку за счет экономии на старых контрактах, однако долго американское военное ведомство так делать не сможет.

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сша, украина, пентагон, ллойд остин