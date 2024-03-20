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"Там ждут русских". Польский генерал назвал главную болевую точку НАТО - 20.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240320/polsha-846521420.html
"Там ждут русских". Польский генерал назвал главную болевую точку НАТО
"Там ждут русских". Польский генерал назвал главную болевую точку НАТО - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Там ждут русских". Польский генерал назвал главную болевую точку НАТО
Российско-эстонская граница является самым слабым местом в обороне НАТО, жители Нарвы откроют ворота российским танкам. Такое мнение выразил в интервью RMF FM... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:54+0300
2024-03-20T16:54+0300
спецоперация на украине
нато
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российско-эстонская граница является самым слабым местом в обороне НАТО, жители Нарвы откроют ворота российским танкам. Такое мнение выразил в интервью RMF FM польский генерал Вальдемар Скшипчак.По словам польского военного, 90 процентов жителей Нарвы - русские."Там ждут русских. Они откроют ворота российским танкам", - сказал он.Генерал отметил, что при таком сценарии все решения будет принимать Брюссель, а также призвал развернуть в Прибелтике более крупные силы НАТО.Нарва - самый восточный из городов Эстонии. В Нарве проживает почти 54 000 человек. Плотность населения на 1 квадратный км — 785 человек. Более 83 процентов нарвитян — русские по национальности.Полный текст читайте на ИноСМИ
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нато, россия, польша, танки
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ, ПОЛЬША, Танки
16:54 20.03.2024
 
"Там ждут русских". Польский генерал назвал главную болевую точку НАТО

Генерал Скшипчак назвал эстонскую Нарву самым слабым место в обороне НАТО

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственная граница России и Эстонии
Государственная граница России и Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российско-эстонская граница является самым слабым местом в обороне НАТО, жители Нарвы откроют ворота российским танкам. Такое мнение выразил в интервью RMF FM польский генерал Вальдемар Скшипчак.
По словам польского военного, 90 процентов жителей Нарвы - русские.
"Там ждут русских. Они откроют ворота российским танкам", - сказал он.
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Вчера, 20:55
Генерал отметил, что при таком сценарии все решения будет принимать Брюссель, а также призвал развернуть в Прибелтике более крупные силы НАТО.
Нарва - самый восточный из городов Эстонии. В Нарве проживает почти 54 000 человек. Плотность населения на 1 квадратный км — 785 человек. Более 83 процентов нарвитян — русские по национальности.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеНАТОРОССИЯПОЛЬШАТанки
 
 
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