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Водителей предупредили, кому надо поменять права с 1 апреля

Водителей предупредили, кому надо поменять права с 1 апреля - 20.03.2024, ПРАЙМ

Водителей предупредили, кому надо поменять права с 1 апреля

С 1 апреля вступают в силу изменения в закон "О безопасности дорожного движения". Они устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T02:02+0300

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2024-03-20T02:02+0300

эксклюзив

авто

водительские права

россия

петр гусятников

штраф

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. С 1 апреля вступают в силу изменения в закон "О безопасности дорожного движения". Они устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на российские, рассказал агентству "Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners."Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские водительские права в течение одного года с этого момента", - разъяснил юрист.Российским гражданам, получившим водительское удостоверение за рубежом, также понадобится заменить его на российское в течение одного года с даты первого въезда в Россию с этими правами.Сложность получения прав зависит от категории транспортного средства. Для некоторых достаточно сдать теорию и предоставить медицинское заключение, другим придется пройти обучение в автошколе, затем сдать теорию и практику.Те, кто получил ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля, а также россияне, успевшие до этой даты въехать в страну с иностранными правами, от сдачи экзаменов освобождаются. Но российские права им получить все равно придется до 1 апреля 2025 года.Переделывать права не придется только гражданам Республики Беларусь и россиянам, у которых есть водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.Принятые поправки в закон вовсе не означают, что определенные категории водительских прав с 1 апреля станут недействительными. Для их замены дается год, в течение которого нужно успеть получить документ. Если этого не сделать, права будут считаться недействительными, и за вождение авто согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, предупредил юрист.

https://1prime.ru/20240319/samokat-846454944.html

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эксклюзив, авто, водительские права, россия, петр гусятников, штраф