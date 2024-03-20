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Неолиберализм в действии. Пушков рассказал про один из концернов США
Неолиберализм в действии. Пушков рассказал про один из концернов США - 20.03.2024, ПРАЙМ
Неолиберализм в действии. Пушков рассказал про один из концернов США
Американский авиастроительный концерн Boeing представляет собой красноречивый образец неолиберальной экономики и психологии в действии, отметил в своем... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T08:06+0300
2024-03-20T08:06+0300
2024-03-20T08:06+0300
экономика
boeing
сша
алексей пушков
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Американский авиастроительный концерн Boeing представляет собой красноречивый образец неолиберальной экономики и психологии в действии, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.По его словам, в этом случае важнейшим приоритетом становится прибыль в ущерб безопасности потребителей и социальной значимости продукта."Она превращается в фетиш, при этом во многом перестает играть продуктивную роль, поскольку в основном пополняет банковские счета паразитов-акционеров", — подчеркнул сенатор."Хотите увидеть неолиберализм в действии - посмотрите на новейшую историю Boeing", — заключил Пушков.Около недели назад бывший сотрудник Boeing Джон Барнетт, который выражал обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании, был найден мертвым. Тело 62-летнего пенсионера обнаружили в его грузовике на парковке при отеле в Южной Каролине. Как сообщили полицейские, мужчина умер от раны, которую "нанес себе сам". В Boeing он работал на должности менеджера по качеству на сборочном заводе. Смерть Барнетта произошла во время перерыва в даче показаний по иску, в котором он утверждал, что рабочие под давлением начальства сознательно устанавливали некачественные детали на самолеты на сборочной линии.
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boeing, сша, алексей пушков
Экономика, Boeing, США, Алексей Пушков
Неолиберализм в действии. Пушков рассказал про один из концернов США
Пушков: американский концерн Boeing представляет собой неолиберализм в действии