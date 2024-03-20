https://1prime.ru/20240320/putin-846513644.html

"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина

"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина

Победа Владимира Путина на выборах президента России создала проблему странам Запада, им придется признать, что Москва под его руководством усилилась. Об этом... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:15+0300

2024-03-20T14:15+0300

2024-03-20T14:15+0300

выборы президента россии

россия

запад

оружие

китай

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Победа Владимира Путина на выборах президента России создала проблему странам Запада, им придется признать, что Москва под его руководством усилилась. Об этом сообщает китайское издание Global Times.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента."Путин победил на последних выборах, а это значит, что он останется у власти как минимум до 2030 года. Многие СМИ заявили, что это "кошмар" для Запада", - пишет издание.Как отмечается в материале, российский военный потенциал превзошел западный, особенно в производстве снарядов. Кроме того, Россия сохранила стаюбильность в экономике и обществе, добавляется в статье.GT подчеркивает, что государствам Запада необходимо серьезно относиться к Москве.

https://1prime.ru/20240320/weapons-846500798.html

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россия, запад, оружие, китай, владимир путин