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"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина - 20.03.2024, ПРАЙМ
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"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина
"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина
Победа Владимира Путина на выборах президента России создала проблему странам Запада, им придется признать, что Москва под его руководством усилилась. Об этом... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:15+0300
2024-03-20T14:15+0300
выборы президента россии
россия
запад
оружие
китай
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Победа Владимира Путина на выборах президента России создала проблему странам Запада, им придется признать, что Москва под его руководством усилилась. Об этом сообщает китайское издание Global Times.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента."Путин победил на последних выборах, а это значит, что он останется у власти как минимум до 2030 года. Многие СМИ заявили, что это "кошмар" для Запада", - пишет издание.Как отмечается в материале, российский военный потенциал превзошел западный, особенно в производстве снарядов. Кроме того, Россия сохранила стаюбильность в экономике и обществе, добавляется в статье.GT подчеркивает, что государствам Запада необходимо серьезно относиться к Москве.
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россия, запад, оружие, китай, владимир путин
Выборы президента России, РОССИЯ, ЗАПАД, оружие, КИТАЙ, Владимир Путин
14:15 20.03.2024
 
"Кошмар для Запада": в Китае сделали удивительное заявление о победе Путина

GT: рекордная победа Путина на выборах президента стала кошмаром Запада

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Победа Владимира Путина на выборах президента России создала проблему странам Запада, им придется признать, что Москва под его руководством усилилась. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
"Путин победил на последних выборах, а это значит, что он останется у власти как минимум до 2030 года. Многие СМИ заявили, что это "кошмар" для Запада", - пишет издание.
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Как отмечается в материале, российский военный потенциал превзошел западный, особенно в производстве снарядов. Кроме того, Россия сохранила стаюбильность в экономике и обществе, добавляется в статье.
GT подчеркивает, что государствам Запада необходимо серьезно относиться к Москве.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯЗАПАДоружиеКИТАЙВладимир Путин
 
 
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