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Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники признались, что принимали участие в нападениях на приграничные районы России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* сообщила... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:48+0300
2024-03-20T10:48+0300
2024-03-20T10:48+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Румынские наемники признались, что принимали участие в нападениях на приграничные районы России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* сообщила группа Romanian Battlegroup Getica."Мы совершили рейды на их (российские. — Прим. ред.) приграничные деревни", — говорится в сообщении.По их словам, в нападениях также принимали участие "Русский добровольческий корпус"** и другие бовики.Ранее в феврале Radio Romania Actualitati обнародовало информацию о румынских наемниках, сражающихся на стороне ВСУ.Министерство обороны Украины, в свою очередь, также подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери.Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия, румыния, атаки, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РУМЫНИЯ, АТАКИ, Новости
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Румынские наемники признались, что принимали участие в нападениях на приграничные районы России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* сообщила группа Romanian Battlegroup Getica.
"Мы совершили рейды на их (российские. — Прим. ред.) приграничные деревни", — говорится в сообщении.
По их словам, в нападениях также принимали участие "Русский добровольческий корпус"** и другие бовики.
Ранее в феврале Radio Romania Actualitati обнародовало информацию о румынских наемниках, сражающихся на стороне ВСУ.
Министерство обороны Украины, в свою очередь, также подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
"Мы решили". В США рассказали, как на Украине опозорились наемники
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери.
Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Террористическая организация, запрещенная на территории России