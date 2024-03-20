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Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240320/romania-846502377.html
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России
Румынские наемники признались, что принимали участие в нападениях на приграничные районы России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* сообщила... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:48+0300
2024-03-20T10:48+0300
спецоперация на украине
россия
румыния
атаки
новости
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Румынские наемники признались, что принимали участие в нападениях на приграничные районы России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* сообщила группа Romanian Battlegroup Getica."Мы совершили рейды на их (российские. — Прим. ред.) приграничные деревни", — говорится в сообщении.По их словам, в нападениях также принимали участие "Русский добровольческий корпус"** и другие бовики.Ранее в феврале Radio Romania Actualitati обнародовало информацию о румынских наемниках, сражающихся на стороне ВСУ.Министерство обороны Украины, в свою очередь, также подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери.Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия, румыния, атаки, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РУМЫНИЯ, АТАКИ, Новости
10:48 20.03.2024
 
Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничье России

Румынские наемники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы России

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Румынские наемники признались, что принимали участие в нападениях на приграничные районы России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook* сообщила группа Romanian Battlegroup Getica.
"Мы совершили рейды на их (российские. — Прим. ред.) приграничные деревни", — говорится в сообщении.
По их словам, в нападениях также принимали участие "Русский добровольческий корпус"** и другие бовики.
Ранее в феврале Radio Romania Actualitati обнародовало информацию о румынских наемниках, сражающихся на стороне ВСУ.
Министерство обороны Украины, в свою очередь, также подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
Военные - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
"Мы решили". В США рассказали, как на Украине опозорились наемники
14 февраля, 08:04
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что диверсанты планировали террористический рейд на границе Российской Федерации, но были отражены и понесли большие потери.
Глава государства подчеркнул, что благодаря пограничным органам России, на вооружении которых находится современная техника, удалось предотвратить проникновение вражеских группировок на территорию России
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРУМЫНИЯАТАКИНовости
 
 
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