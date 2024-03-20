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В России создадут комплексную систему оценки качества горного туризма - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В России создадут комплексную систему оценки качества горного туризма
В России создадут комплексную систему оценки качества горного туризма - 20.03.2024, ПРАЙМ
В России создадут комплексную систему оценки качества горного туризма
Роскачество и Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) разработают единую систему оценки качества горных курортов ЕАГК, сообщили РИА Новости в организации. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:05+0300
2024-03-20T10:05+0300
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роскачество
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Роскачество и Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) разработают единую систему оценки качества горных курортов ЕАГК, сообщили РИА Новости в организации. Отмечается, что стороны объявили об этом в рамках Фестиваля горных курортов Евразии в Сочи. "Формирование комплексной системы оценки качества горных курортов подразумевает создание единых стандартов и требований, которые будут способствовать повышению уровня сервиса, качества инфраструктуры, а также обеспечению безопасности туристов. Это в свою очередь позволит увеличить конкурентоспособность курортов-участников ЕАГК и создать привлекательный туристический продукт, удовлетворяющий потребностям как новичков, так и опытных туристов", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, слова которой приводятся в сообщении. При этом, по словам заместителя гендиректора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного, вопрос создания системы единых высоких стандартов качества оказания туристических услуг на курортах альянса является одним из стратегических приоритетов. "Подписывая в июне 2023 года меморандум о намерении создания Евразийского альянса горных курортов, мы с коллегами из Казахстана и Узбекистана, а позднее и из Азербайджана, определили задачу добиться внедрения стандартов качества на всех курортах нашего регионального объединения. Это возможно осуществить, опираясь на имеющиеся лучшие практики работы наших курортов и профессиональную методическую поддержку коллег из Роскачества. Таким образом, отдых туристов на любом из курортов ЕАГК будет максимально безопасным и комфортным", - заключил он. В июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию ЕАГК, который призван обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии. Позже к процессу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан).
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россия, роскачество
РОССИЯ, Роскачество
10:05 20.03.2024
 
В России создадут комплексную систему оценки качества горного туризма

Роскачество: в России создадут комплексную систему оценки качества горного туризма

© РИА Новости . Андрей Каспришин | Перейти в медиабанкЧуйская степь в Республике Алтай, похожая на марсианские пейзажи
Чуйская степь в Республике Алтай, похожая на марсианские пейзажи - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Андрей Каспришин
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Роскачество и Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) разработают единую систему оценки качества горных курортов ЕАГК, сообщили РИА Новости в организации.
Отмечается, что стороны объявили об этом в рамках Фестиваля горных курортов Евразии в Сочи.
"Формирование комплексной системы оценки качества горных курортов подразумевает создание единых стандартов и требований, которые будут способствовать повышению уровня сервиса, качества инфраструктуры, а также обеспечению безопасности туристов. Это в свою очередь позволит увеличить конкурентоспособность курортов-участников ЕАГК и создать привлекательный туристический продукт, удовлетворяющий потребностям как новичков, так и опытных туристов", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева, слова которой приводятся в сообщении.
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При этом, по словам заместителя гендиректора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергея Хворостяного, вопрос создания системы единых высоких стандартов качества оказания туристических услуг на курортах альянса является одним из стратегических приоритетов.
"Подписывая в июне 2023 года меморандум о намерении создания Евразийского альянса горных курортов, мы с коллегами из Казахстана и Узбекистана, а позднее и из Азербайджана, определили задачу добиться внедрения стандартов качества на всех курортах нашего регионального объединения. Это возможно осуществить, опираясь на имеющиеся лучшие практики работы наших курортов и профессиональную методическую поддержку коллег из Роскачества. Таким образом, отдых туристов на любом из курортов ЕАГК будет максимально безопасным и комфортным", - заключил он.
В июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию ЕАГК, который призван обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии. Позже к процессу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан).
 
РОССИЯРоскачество
 
 
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