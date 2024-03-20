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"Ростех" рассказал об огневой мощи российских "самоходок"

"Ростех" рассказал об огневой мощи российских "самоходок" - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Ростех" рассказал об огневой мощи российских "самоходок"

Российские самоходные артиллерийские установки в зоне СВО с новой системой управления огнем позволяют точечно уничтожать позиции и живую силу войск Украины,... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T11:34+0300

2024-03-20T11:34+0300

2024-03-20T11:50+0300

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Российские самоходные артиллерийские установки в зоне СВО с новой системой управления огнем позволяют точечно уничтожать позиции и живую силу войск Украины, сообщили в госкорпорации "Ростех". "Гаубицы "Мста-С" "Ростеха" эффективно применяются в зоне СВО для работы по закрытым огневым позициям и живой силе противника. Российские артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе неприятеля", - сказали в госкорпорации. Там отметили, что предприятия корпорации регулярно отгружают партии "Мста-С" в рамках гособоронзаказа. Эти "самоходки" оборудованы модернизированной версией автоматизированной системы управления наведения и огнем АСУНО-М. Машина может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию. "По опыту применения в СВО "Мста-С" постоянно улучшается, наращивая огневую мощь, точность и другие параметры", - сказали в "Ростехе".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростех, оружие, артиллерия, сво