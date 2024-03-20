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"Драпать, как предки". В Крыму напомнили о судьбе французов у границ России

"Драпать, как предки". В Крыму напомнили о судьбе французов у границ России - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Драпать, как предки". В Крыму напомнили о судьбе французов у границ России

Французский войска, подходя к российским границам, каждый ращ "драпали", а их правители заканчивали трагично. Об этом заявил агентству РИА Новости первый... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:04+0300

2024-03-20T10:04+0300

2024-03-20T10:04+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Французский войска, подходя к российским границам, каждый ращ "драпали", а их правители заканчивали трагично. Об этом заявил агентству РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Глава СВР России Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что париж готовит контингент для отправки в зону СВО. По его словам, Елисейчкий дворец на епервом этапе зашлет на Украину две тысячи военных, хотя число погибших там французов уже превысило "психологически значимый порог". "Если бы (президент Франции Эммануэль) Макрон любил свою страну и народ, то еще в школе бы в свое время не дурака валял, а очень пристально изучал бы историю Франции и знал бы, чем закончились военные походы французской армии на Россию и сколько покоится французов на кладбище в Севастополе после Крымской войны", - сказал Фикс.По его словам, макрону следует проанализировать исторический опыт, понять, чем закончится для него эта авантюра и одуматься. Как подчеркнул парламентарий, для правителей Франции походы к границам России заканчивались трагедией.Фикс также напомнил, как в начале XVIII века Наполеон Бонапарт "драпал" из России, а русский император Александр I триумфально вошел в Париж.

https://1prime.ru/20240318/makron-846429304.html

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