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Запад теряет самообладание. Россия это предвидела и готова ему ответить

Запад теряет самообладание. Россия это предвидела и готова ему ответить - 20.03.2024, ПРАЙМ

Запад теряет самообладание. Россия это предвидела и готова ему ответить

Западный страны теряют самообладание и накаляют обстановку, Россия может дать жесткий ответ, пишет хорватское издание Geopolitika.news. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:51+0300

2024-03-20T14:51+0300

2024-03-20T14:51+0300

спецоперация на украине

россия

всу

украина

запад

хорватия

олаф шольц

эммануэль макрон

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Западный страны теряют самообладание и накаляют обстановку, Россия может дать жесткий ответ, пишет хорватское издание Geopolitika.news."Запад первым начал терять самообладание и пошел бы на шаги, которые способны резко накалить обстановку на Украине. Затем мог бы последовать жесткий ответ Российской Федерации, хотя и не обязательно агрессивный, но главное, спровоцированный", - сказано в материалах.Как отмечает издание, самообладание в европе действительно потеряли. Так, президент Франции Эммануэль макрон недавно говорил об обсуждении отправки европейских военных в зону СВО. Позднее заявления французского лидера опровергли его же союзники, однако макрон не отказался от этой риторики, отмечает GN.Как добавляет издание, в Германии звучат призывы направить Киеву ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, желая сыграть роль миротворца, отказывается одобрить поставку оружия. На этом фоне союзники посчитали его слабым."Символом слабости Шольца Москва считает подрыв российского газопровода "Северный поток", а точнее трех из четырех его веток, по которым дешевый российский газ поступал в Германию, - говорится в материалах.Полный текст читайте на ИноСМИ

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запад

хорватия

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россия, всу, украина, запад, хорватия, олаф шольц, эммануэль макрон