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Теперь все: ставку вряд ли повысят

Теперь все: ставку вряд ли повысят - 20.03.2024, ПРАЙМ

Теперь все: ставку вряд ли повысят

Мы считаем, что совет директоров Банка России 22 марта решит снова сохранить ключевую ставку на уровне 16%. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T15:23+0300

2024-03-20T15:23+0300

2024-03-20T15:31+0300

банк россии

мнения аналитиков

ставка банка россии

инфляция в россии

курсы валют

нефть

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мы считаем, что совет директоров Банка России 22 марта решит снова сохранить ключевую ставку на уровне 16%.Недавно ЦБ РФ вместе с агентством "инФОМ" опубликовали результаты мартовского опроса населения, согласно которым, инфляционные ожидания опрошенных россиян продолжают снижаться. Согласно опросу, россияне через год ожидают годовую инфляцию потребительских цен уже ниже 11,7%.Это важный сигнал о том, что отчасти прошлые повышения ключевой ставки сработали. Февральская инфляция в РФ, по данным Росстата, ускорилась только в годовом выражении, а по сравнению с январем этого года замедлилась до 0,68%.Значит, у регулятора теперь есть существенные аргументы для того, чтобы не возвращаться вновь к повышению ключевой ставки, которая и без того достаточно высока. Но и для снижения ключевой ставки время еще, на наш взгляд, не настало, поскольку годовая инфляция в феврале, достигшая почти 7,7%, значительно превышает целевой уровень Банка России в 4%.Таким образом, сохранение ключевой ставки на текущем уровне является, на наш взгляд, самым вероятным вариантом решения совета директоров 22 марта. Консенсус аналитиков также ожидает в пятницу сохранения действующей ключевой ставки.Такое решение будет, скорее всего, нейтральным для рынка акций и умеренно негативным для рынка облигаций, так как доходности по облигациям будут по-прежнему оставаться высокими.Рубль может не отреагировать на само решение регулятора сохранить ставку. Реакция рубля будет зависеть от того, насколько жестким или не слишком жестким окажется тон сопроводительного комментария и заявлений главы ЦБ РФ на пресс-конференции.Доллар может до конца недели колебаться в рамках 91-93 руб.

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, инфляция в россии, курсы валют, нефть