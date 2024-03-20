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Теперь все: ставку вряд ли повысят - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Теперь все: ставку вряд ли повысят
Теперь все: ставку вряд ли повысят - 20.03.2024, ПРАЙМ
Теперь все: ставку вряд ли повысят
Мы считаем, что совет директоров Банка России 22 марта решит снова сохранить ключевую ставку на уровне 16%. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:23+0300
2024-03-20T15:31+0300
банк россии
мнения аналитиков
ставка банка россии
инфляция в россии
курсы валют
нефть
?1710937881
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мы считаем, что совет директоров Банка России 22 марта решит снова сохранить ключевую ставку на уровне 16%.Недавно ЦБ РФ вместе с агентством "инФОМ" опубликовали результаты мартовского опроса населения, согласно которым, инфляционные ожидания опрошенных россиян продолжают снижаться. Согласно опросу, россияне через год ожидают годовую инфляцию потребительских цен уже ниже 11,7%.Это важный сигнал о том, что отчасти прошлые повышения ключевой ставки сработали. Февральская инфляция в РФ, по данным Росстата, ускорилась только в годовом выражении, а по сравнению с январем этого года замедлилась до 0,68%.Значит, у регулятора теперь есть существенные аргументы для того, чтобы не возвращаться вновь к повышению ключевой ставки, которая и без того достаточно высока. Но и для снижения ключевой ставки время еще, на наш взгляд, не настало, поскольку годовая инфляция в феврале, достигшая почти 7,7%, значительно превышает целевой уровень Банка России в 4%.Таким образом, сохранение ключевой ставки на текущем уровне является, на наш взгляд, самым вероятным вариантом решения совета директоров 22 марта. Консенсус аналитиков также ожидает в пятницу сохранения действующей ключевой ставки.Такое решение будет, скорее всего, нейтральным для рынка акций и умеренно негативным для рынка облигаций, так как доходности по облигациям будут по-прежнему оставаться высокими.Рубль может не отреагировать на само решение регулятора сохранить ставку. Реакция рубля будет зависеть от того, насколько жестким или не слишком жестким окажется тон сопроводительного комментария и заявлений главы ЦБ РФ на пресс-конференции.Доллар может до конца недели колебаться в рамках 91-93 руб.
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, инфляция в россии, курсы валют, нефть
Банк России, Мнения аналитиков, ставка Банка России, инфляция в России, Курсы валют, Нефть
15:23 20.03.2024 (обновлено: 15:31 20.03.2024)
 

Теперь все: ставку вряд ли повысят

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Гузель Проценко, генеральный директор Альфа-Форекс.
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мы считаем, что совет директоров Банка России 22 марта решит снова сохранить ключевую ставку на уровне 16%.
Недавно ЦБ РФ вместе с агентством "инФОМ" опубликовали результаты мартовского опроса населения, согласно которым, инфляционные ожидания опрошенных россиян продолжают снижаться. Согласно опросу, россияне через год ожидают годовую инфляцию потребительских цен уже ниже 11,7%.
Это важный сигнал о том, что отчасти прошлые повышения ключевой ставки сработали. Февральская инфляция в РФ, по данным Росстата, ускорилась только в годовом выражении, а по сравнению с январем этого года замедлилась до 0,68%.
Значит, у регулятора теперь есть существенные аргументы для того, чтобы не возвращаться вновь к повышению ключевой ставки, которая и без того достаточно высока. Но и для снижения ключевой ставки время еще, на наш взгляд, не настало, поскольку годовая инфляция в феврале, достигшая почти 7,7%, значительно превышает целевой уровень Банка России в 4%.
Таким образом, сохранение ключевой ставки на текущем уровне является, на наш взгляд, самым вероятным вариантом решения совета директоров 22 марта. Консенсус аналитиков также ожидает в пятницу сохранения действующей ключевой ставки.
Такое решение будет, скорее всего, нейтральным для рынка акций и умеренно негативным для рынка облигаций, так как доходности по облигациям будут по-прежнему оставаться высокими.
Рубль может не отреагировать на само решение регулятора сохранить ставку. Реакция рубля будет зависеть от того, насколько жестким или не слишком жестким окажется тон сопроводительного комментария и заявлений главы ЦБ РФ на пресс-конференции.
Доллар может до конца недели колебаться в рамках 91-93 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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