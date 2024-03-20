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Россиянам рассказали, где можно отдохнуть с картой "Мир" - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, где можно отдохнуть с картой "Мир"
Россиянам рассказали, где можно отдохнуть с картой "Мир" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, где можно отдохнуть с картой "Мир"
Планирование путешествия в Белоруссию полностью зависит от интересов самого туриста, отдых в этой стране может быть как очень бюджетным, так и премиальным,... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:24+0300
2024-03-20T16:28+0300
россия
белоруссия
карта "мир"
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Планирование путешествия в Белоруссию полностью зависит от интересов самого туриста, отдых в этой стране может быть как очень бюджетным, так и премиальным, рассказала aif.ru представитель компании по организации экскурсионного пребывания в Республике Беларусь Анастасия Павлова.Так, эксперт отметила, что Белоруссия располагает огромным количеством как дешевых, но приличных хостелов, так и премиум-гостиниц. Кроме того, по ее словам, диапазон стоимости экскурсий также очень широкий.В этой связи Павлова добавила, что экскурсия по Минску может стоить от 50 белорусских рублей (порядка 1409 российских рублей) до 350 белорусских рублей (9865 российских рублей).Также Павлова дала россиянам совет приезжать в Белоруссию с картой платежной системы "МИР", так как с нее можно легко снять наличные в белорусских рублях. Более того, в стране множество мест, где оплата принимается с российских карт.
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россия, белоруссия, карта "мир"
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, карта "Мир"
16:24 20.03.2024 (обновлено: 16:28 20.03.2024)
 
Россиянам рассказали, где можно отдохнуть с картой "Мир"

Эксперт Павлова раскрыла, с какими деньгами лучше ехать в Белоруссию

© Unsplash/Osman Yunus BekcanПлощадь Победы, Минск, Белоруссия
Площадь Победы, Минск, Белоруссия
© Unsplash/Osman Yunus Bekcan
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Планирование путешествия в Белоруссию полностью зависит от интересов самого туриста, отдых в этой стране может быть как очень бюджетным, так и премиальным, рассказала aif.ru представитель компании по организации экскурсионного пребывания в Республике Беларусь Анастасия Павлова.
Так, эксперт отметила, что Белоруссия располагает огромным количеством как дешевых, но приличных хостелов, так и премиум-гостиниц. Кроме того, по ее словам, диапазон стоимости экскурсий также очень широкий.
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В этой связи Павлова добавила, что экскурсия по Минску может стоить от 50 белорусских рублей (порядка 1409 российских рублей) до 350 белорусских рублей (9865 российских рублей).
Также Павлова дала россиянам совет приезжать в Белоруссию с картой платежной системы "МИР", так как с нее можно легко снять наличные в белорусских рублях. Более того, в стране множество мест, где оплата принимается с российских карт.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯкарта "Мир"
 
 
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