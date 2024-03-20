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В США рассказали о будущих территориях России - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали о будущих территориях России
В США рассказали о будущих территориях России - 20.03.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о будущих территориях России
Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов, рассказа экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T08:21+0300
2024-03-20T08:55+0300
украина
россия
сша
дуглас макгрегор
спецоперация на украине
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов, рассказа экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО", — предположил офицер.Как далее отмечает Макгрегор, в состав России скоро войдут города Северного Причерноморья, в том числе Одесса, так как они исторически являются русскими. По его словам, ВСУ не смогут этому никак помешать.Президент России Владимир Путин ранее упоминал, что Одесса является русским городом. Россия потеряла все Причерноморье по итогам русско-турецких войн, в связи с чем Украина не имеет никакого отношения к этим территориям.
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украина, россия, сша, дуглас макгрегор
УКРАИНА, РОССИЯ, США, Дуглас Макгрегор, Спецоперация на Украине
08:21 20.03.2024 (обновлено: 08:55 20.03.2024)
 
В США рассказали о будущих территориях России

Макгрегор: столицу Украины могут перенести из Киева во Львов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов, рассказа экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО", — предположил офицер.
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Как далее отмечает Макгрегор, в состав России скоро войдут города Северного Причерноморья, в том числе Одесса, так как они исторически являются русскими. По его словам, ВСУ не смогут этому никак помешать.
Президент России Владимир Путин ранее упоминал, что Одесса является русским городом. Россия потеряла все Причерноморье по итогам русско-турецких войн, в связи с чем Украина не имеет никакого отношения к этим территориям.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАДуглас Макгрегор
 
 
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