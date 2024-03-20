https://1prime.ru/20240320/ukraina-846497513.html

В США рассказали о будущих территориях России

В США рассказали о будущих территориях России - 20.03.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о будущих территориях России

Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов, рассказа экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T08:21+0300

2024-03-20T08:21+0300

2024-03-20T08:55+0300

украина

россия

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дуглас макгрегор

спецоперация на украине

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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов, рассказа экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО", — предположил офицер.Как далее отмечает Макгрегор, в состав России скоро войдут города Северного Причерноморья, в том числе Одесса, так как они исторически являются русскими. По его словам, ВСУ не смогут этому никак помешать.Президент России Владимир Путин ранее упоминал, что Одесса является русским городом. Россия потеряла все Причерноморье по итогам русско-турецких войн, в связи с чем Украина не имеет никакого отношения к этим территориям.

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украина, россия, сша, дуглас макгрегор