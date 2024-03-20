https://1prime.ru/20240320/ukraina-846516385.html

СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России

СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России - 20.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России

Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T14:43+0300

2024-03-20T14:43+0300

2024-03-20T14:52+0300

спецоперация на украине

индия

швейцария

украина

россия

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg."Нью-Дели скептически относится к тому, сможет ли принести какой-либо эффект мирный саммит по Украине без России?" — пишет агентство.По данным издания, Швейцария работает над проведением саммита с целью заручиться поддержкой многих стран мира, включая страны Глобального Юга.Агентство заявило со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Украины Дмитрйи Кулеба прибыл на встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, однако его визит вряд ли будет эффективным, если украинская сторона продолжит настаивать на исключении России из переговорного процесса.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ей будет направлено приглашение. По ее словам, переговорам должны предшествовать прекращение поставок Украине вооружений и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".

https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846516270.html

индия

швейцария

украина

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индия, швейцария, украина, россия, дмитрий кулеба