Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240320/ukraina-846516385.html
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России - 20.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России
Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:43+0300
2024-03-20T14:52+0300
спецоперация на украине
индия
швейцария
украина
россия
дмитрий кулеба
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg."Нью-Дели скептически относится к тому, сможет ли принести какой-либо эффект мирный саммит по Украине без России?" — пишет агентство.По данным издания, Швейцария работает над проведением саммита с целью заручиться поддержкой многих стран мира, включая страны Глобального Юга.Агентство заявило со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Украины Дмитрйи Кулеба прибыл на встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, однако его визит вряд ли будет эффективным, если украинская сторона продолжит настаивать на исключении России из переговорного процесса.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ей будет направлено приглашение. По ее словам, переговорам должны предшествовать прекращение поставок Украине вооружений и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".
https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846516270.html
индия
швейцария
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, швейцария, украина, россия, дмитрий кулеба
Спецоперация на Украине, ИНДИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Дмитрий Кулеба
14:43 20.03.2024 (обновлено: 14:52 20.03.2024)
 
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России

Bloomberg: Индия сомневается в успехе саммита по Украине без участия России

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg.
"Нью-Дели скептически относится к тому, сможет ли принести какой-либо эффект мирный саммит по Украине без России?" — пишет агентство.
По данным издания, Швейцария работает над проведением саммита с целью заручиться поддержкой многих стран мира, включая страны Глобального Юга.
Агентство заявило со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Украины Дмитрйи Кулеба прибыл на встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, однако его визит вряд ли будет эффективным, если украинская сторона продолжит настаивать на исключении России из переговорного процесса.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
В Польше раскрыли правду о западных военных на Украине
14:43
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ей будет направлено приглашение. По ее словам, переговорам должны предшествовать прекращение поставок Украине вооружений и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".
 
Спецоперация на УкраинеИНДИЯШВЕЙЦАРИЯУКРАИНАРОССИЯДмитрий Кулеба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала