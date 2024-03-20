https://1prime.ru/20240320/ukraina-846516385.html
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России - 20.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России
Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:43+0300
2024-03-20T14:43+0300
2024-03-20T14:52+0300
спецоперация на украине
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украина
россия
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg."Нью-Дели скептически относится к тому, сможет ли принести какой-либо эффект мирный саммит по Украине без России?" — пишет агентство.По данным издания, Швейцария работает над проведением саммита с целью заручиться поддержкой многих стран мира, включая страны Глобального Юга.Агентство заявило со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Украины Дмитрйи Кулеба прибыл на встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, однако его визит вряд ли будет эффективным, если украинская сторона продолжит настаивать на исключении России из переговорного процесса.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ей будет направлено приглашение. По ее словам, переговорам должны предшествовать прекращение поставок Украине вооружений и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".
https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846516270.html
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индия, швейцария, украина, россия, дмитрий кулеба
Спецоперация на Украине, ИНДИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Дмитрий Кулеба
СМИ: Индия не верит в успех встречи по Украине в Берне без России
Bloomberg: Индия сомневается в успехе саммита по Украине без участия России
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ.
Индия не верит в результат встречи в Берне по "формуле мира" Зеленского без участия России, пишет Bloomberg
.
"Нью-Дели скептически относится к тому, сможет ли принести какой-либо эффект мирный саммит по Украине без России?" — пишет агентство.
По данным издания, Швейцария работает над проведением саммита с целью заручиться поддержкой многих стран мира, включая страны Глобального Юга.
Агентство заявило со ссылкой на источники, что министр иностранных дел Украины Дмитрйи Кулеба прибыл на встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, однако его визит вряд ли будет эффективным, если украинская сторона продолжит настаивать на исключении России из переговорного процесса.
В Польше раскрыли правду о западных военных на Украине
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ей будет направлено приглашение. По ее словам, переговорам должны предшествовать прекращение поставок Украине вооружений и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".