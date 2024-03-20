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В Киеве раскрыли, на что потратят полученные от ЕС средства

В Киеве раскрыли, на что потратят полученные от ЕС средства - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве раскрыли, на что потратят полученные от ЕС средства

Украина направит полученные от ЕС 4,5 миллиарда евро на финансирование социальные и гуманитарные расходы, сообщили в среду в украинском министерстве финансов. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:34+0300

2024-03-20T16:34+0300

2024-03-20T16:34+0300

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Украина направит полученные от ЕС 4,5 миллиарда евро на финансирование социальные и гуманитарные расходы, сообщили в среду в украинском министерстве финансов. "Украина получила первый транш в рамках переходного финансирования объемом 4,5 миллиарда евро в соответствии с финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility… Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины. В ведомстве отметили, что следующий транш помощи фонда Ukraine Facility в размере 1,5 миллиарда евро Киев может получить в апреле при условии выполнения реформ в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды. Ранее в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро. Лидеры стран ЕС на специальном саммите в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансиование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Глава Еврокомиссии 24 февраля заявила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из фонда помощи Украине Ukraine Facility поступит в марте. Следующий перевод в размере 1,5 миллиарда евро намечен на апрель.

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