Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240320/ukraina-846525059.html
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ - 20.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ
США скептически относятся к тому, что ВСУ пытаются оборонять территории без стратегической важности, пишет газета New York Times. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T17:56+0300
2024-03-20T18:15+0300
спецоперация на украине
сша
украина
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. США скептически относятся к тому, что ВСУ пытаются оборонять территории без стратегической важности, пишет газета New York Times. "На протяжении всей войны американские чиновники неоднократно высказывали опасения по поводу того, что Украина слишком долго обороняла такие места, оставляя солдат и боеприпасы на то, чтобы цепляться за разрушенные города, не имеющие особой стратегической ценности", — пишет издание. В подобным территориям США относят село Работино в Запорожской области. Газета отмечает, что для Украины пока что территория вокруг Работино "остается достойной борьбы". "Неясно, являются ли военные решения чисто военными или на них влияет политическое давление или даже руководство", — приводит издание слова директора института Маккейна Эвелин Фаркас. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://1prime.ru/20240320/zamorozhennye-aktivy-846520771.html
сша
украина
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, запорожская область
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Запорожская область
17:56 20.03.2024 (обновлено: 18:15 20.03.2024)
 
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ

NYT: США недовольны тем, что ВСУ защищают малозначимые территории

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар ПРАЙМ. США скептически относятся к тому, что ВСУ пытаются оборонять территории без стратегической важности, пишет газета New York Times.
"На протяжении всей войны американские чиновники неоднократно высказывали опасения по поводу того, что Украина слишком долго обороняла такие места, оставляя солдат и боеприпасы на то, чтобы цепляться за разрушенные города, не имеющие особой стратегической ценности", — пишет издание.
В подобным территориям США относят село Работино в Запорожской области. Газета отмечает, что для Украины пока что территория вокруг Работино "остается достойной борьбы".
"Неясно, являются ли военные решения чисто военными или на них влияет политическое давление или даже руководство", — приводит издание слова директора института Маккейна Эвелин Фаркас.
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ
16:34
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала