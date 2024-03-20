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СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ - 20.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ
США скептически относятся к тому, что ВСУ пытаются оборонять территории без стратегической важности, пишет газета New York Times. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T17:56+0300
2024-03-20T17:56+0300
2024-03-20T18:15+0300
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. США скептически относятся к тому, что ВСУ пытаются оборонять территории без стратегической важности, пишет газета New York Times. "На протяжении всей войны американские чиновники неоднократно высказывали опасения по поводу того, что Украина слишком долго обороняла такие места, оставляя солдат и боеприпасы на то, чтобы цепляться за разрушенные города, не имеющие особой стратегической ценности", — пишет издание. В подобным территориям США относят село Работино в Запорожской области. Газета отмечает, что для Украины пока что территория вокруг Работино "остается достойной борьбы". "Неясно, являются ли военные решения чисто военными или на них влияет политическое давление или даже руководство", — приводит издание слова директора института Маккейна Эвелин Фаркас. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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сша, украина, запорожская область
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Запорожская область
СМИ: США скептически относятся к оборонительной тактике ВСУ
NYT: США недовольны тем, что ВСУ защищают малозначимые территории
МОСКВА, 20 мар
— ПРАЙМ.
США скептически относятся к тому, что ВСУ пытаются оборонять территории без стратегической важности, пишет газета New York Times
.
"На протяжении всей войны американские чиновники неоднократно высказывали опасения по поводу того, что Украина слишком долго обороняла такие места, оставляя солдат и боеприпасы на то, чтобы цепляться за разрушенные города, не имеющие особой стратегической ценности", — пишет издание.
В подобным территориям США относят село Работино в Запорожской области. Газета отмечает, что для Украины пока что территория вокруг Работино "остается достойной борьбы".
"Неясно, являются ли военные решения чисто военными или на них влияет политическое давление или даже руководство", — приводит издание слова директора института Маккейна Эвелин Фаркас.
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Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. Минобороны РФ объявило в конце февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.