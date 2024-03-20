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"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России - 20.03.2024, ПРАЙМ
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"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России
Украина расплатится с Соединенными Штатами "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, заявил экс-министр инфраструткуры Украины Владимир... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:41+0300
2024-03-20T16:42+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Украина расплатится с Соединенными Штатами "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, заявил экс-министр инфраструткуры Украины Владимир Омелян, его слова приводит издание Politico."Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом", - цитирует газета слова Омеляна.В издании также отметили, что Киев надеется получить от Вашингтона хоть какую-то помощь, поэтому готовы обещать возмещения всех затрат американской стороны. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов сообщил, что Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.
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украина, россия, сша, новости
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Новости
16:41 20.03.2024 (обновлено: 16:42 20.03.2024)
 
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России

Politico: Киев обещает отблагодарить США "нефтью, газом и алмазами" из РФ в случае победы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Украина расплатится с Соединенными Штатами "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, заявил экс-министр инфраструткуры Украины Владимир Омелян, его слова приводит издание Politico.
"Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом", - цитирует газета слова Омеляна.
В издании также отметили, что Киев надеется получить от Вашингтона хоть какую-то помощь, поэтому готовы обещать возмещения всех затрат американской стороны.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов сообщил, что Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
14 марта, 11:03
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯСШАНовости
 
 
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