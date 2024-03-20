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"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России
Украина расплатится с Соединенными Штатами "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, заявил экс-министр инфраструткуры Украины Владимир... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:41+0300
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2024-03-20T16:42+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Украина расплатится с Соединенными Штатами "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, заявил экс-министр инфраструткуры Украины Владимир Омелян, его слова приводит издание Politico."Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом", - цитирует газета слова Омеляна.В издании также отметили, что Киев надеется получить от Вашингтона хоть какую-то помощь, поэтому готовы обещать возмещения всех затрат американской стороны. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов сообщил, что Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Новости
"Нефтью, газом и алмазами". Киев пообещал отблагодарить США за счет России
Politico: Киев обещает отблагодарить США "нефтью, газом и алмазами" из РФ в случае победы
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Украина расплатится с Соединенными Штатами "российскими нефтью, газом, алмазами и мехом" в случае победы, заявил экс-министр инфраструткуры Украины Владимир Омелян, его слова приводит
издание Politico.
"Если мы победим, вам отплатят российскими нефтью, газом, алмазами и мехом", - цитирует газета слова Омеляна.
В издании также отметили, что Киев надеется получить от Вашингтона хоть какую-то помощь, поэтому готовы обещать возмещения всех затрат американской стороны.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов сообщил, что Украина намерена получить не только доходы от замороженных на Западе российских активов, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых.
На Украине захотели средства от продажи российских полезных ископаемых
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. Тем не менее, западные страны до сих пор не достигли согласия по вопросу российских замороженных активов. По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, подобные действия противоречат принципам международного права.