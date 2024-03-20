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Минэнерго США призвал конгресс оперативно запретить импорт урана из РФ - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго США призвал конгресс оперативно запретить импорт урана из РФ
Минэнерго США призвал конгресс оперативно запретить импорт урана из РФ - 20.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США призвал конгресс оперативно запретить импорт урана из РФ
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала ускорить ввод запрета на закупки российского урана. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T19:10+0300
2024-03-20T19:10+0300
энергетика
сша
уран
запрет
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ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала ускорить ввод запрета на закупки российского урана. "Я очень надеюсь, (что это произойдет — ред.) и призываю конгресс сделать это, чтобы мы могли двигаться вперед с достаточной оперативностью", — сказала она на слушаниях в палате представителей. Грэнхолм отметила, что бюджет на 2024 год запрещает министерству энергетики перенаправлять на другие цели средства, которые идут на закупки высокообъемного низкообогащенного урана до тех пор, пока не будет принят закон о запрете такого импорта из России. Законопроект прошел утверждение в палате представителей и поступил на рассмотрение в сенат. СМИ сообщали, что США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в этом году. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. В 2023 году США закупили в РФ обогащенного урана на рекордные 1,2 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что министерство энергетики США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого материала на базе американских мощностей. Речь идет о производстве урана повышенного обогащения HALEU (от high-assay low-enriched uranium). На обеспечение десятилетних контрактов по производству HALEU планируется выделить до 500 миллионов долларов.
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сша, уран, запрет
Энергетика, США, уран, запрет
19:10 20.03.2024
 
Минэнерго США призвал конгресс оперативно запретить импорт урана из РФ

Министр энергетики США призвала конгресс оперативно запретить импорт урана из РФ

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкНовосибирский завод химических концентратов
Новосибирский завод химических концентратов - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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ВАШИНГТОН, 20 мар – ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала ускорить ввод запрета на закупки российского урана.
"Я очень надеюсь, (что это произойдет — ред.) и призываю конгресс сделать это, чтобы мы могли двигаться вперед с достаточной оперативностью", — сказала она на слушаниях в палате представителей.
Грэнхолм отметила, что бюджет на 2024 год запрещает министерству энергетики перенаправлять на другие цели средства, которые идут на закупки высокообъемного низкообогащенного урана до тех пор, пока не будет принят закон о запрете такого импорта из России.
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Законопроект прошел утверждение в палате представителей и поступил на рассмотрение в сенат. СМИ сообщали, что США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в этом году. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий.
Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. В 2023 году США закупили в РФ обогащенного урана на рекордные 1,2 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что министерство энергетики США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого материала на базе американских мощностей. Речь идет о производстве урана повышенного обогащения HALEU (от high-assay low-enriched uranium). На обеспечение десятилетних контрактов по производству HALEU планируется выделить до 500 миллионов долларов.
 
ЭнергетикаСШАуранзапрет
 
 
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